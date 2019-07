La Samsung Galaxy Watch Active est la dernière montre connectée du constructeur coréen. Elle profite d’une remise immédiate de 50 euros pour Prime Day 2019. Une belle offre pour profiter de la meilleure montre compact connectée compacte disponible sur le marché.

La Samsung Galaxy Watch Active est une montre connectée sous Tizen OS, un système d’exploitation que Samsung propose sur certaines gammes de produits.

Compatible avec tous les smartphones Android et iOS (mais pas aussi complète qu’une Apple Watch avec un iPhone), elle offre un design réussi qui lui permet d’être légère et compacte. Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,1 pouces et offre de bonnes performances avec un SoC Exynos 9110 couplé à 0,75 Go de RAM et 4 Go de stockage.

Pour les usages, elle permet de consulter ses notifications et de répondre à ses messages avec des messages pré-enregistrés ou via la reconnaissance vocale. Elle dispose également d’une puce NFC, ce qui la rend compatible avec Samsung Pay, l’équivalent de Google Pay que l’on retrouve sur les smartphones de la marque coréenne. Sa vraie force se situe sur ses différents capteurs qui lui permettent d’analyser des activités sportives ou quotidiennes afin de créer des courbes de progression à partir de ses mesures.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre test de la Samsung Galaxy Watch Active où nous lui avons attribué la note de 8/10.

Quels sont les points forts de la Samsung Galaxy Watch Active ?

Format petit et compact

Suivi d’activité précis

Belle interface

La Samsung Galaxy Watch Active passe à 199 euros au lieu de 249 euros pendant Prime Day, une belle remise sur la dernière montre connectée du constructeur coréen.

