À son lancement, la Garmin Forerunner 735XT était vendue au prix fort de 450 euros. Aujourd’hui, la montre connectée est remisée à 225 euros sur Amazon, soit la moitié de son prix d’origine.

La Garmin Forerunner 735XT est une montre connectée pensée pour les sportifs et les sportives. Robuste, elle vous suivra pendant toutes vos activités sportives, même à la piscine. Vous hésitez encore ? Elle est aujourd’hui à moins 50%.

La Garmin Forerunner 735XT en bref

Son analyse poussée des différentes données collectées

Son autonomie plutôt confortable

On peut nager avec !

La montre connectée Garmin Forerunner 735XT est aujourd’hui disponible à 225 euros sur Amazon.

Retrouvez la Garmin Forerunner 735XT à 225 euros

La Garmin Forerunner 735XT en détail

La Garmin Forerunner 735XT est un peu la Rolls-Royce des montres connectées pour sportifs, mais clairement plus abordable aujourd’hui. Son design clairement pensé pour résister à l’effort reste tout de même élégant.

On apprécie surtout ses capacités d’analyses particulièrement poussées. La montre va jusqu’à analyser votre façon de pédaler, de nager (oui, vous pouvez nager avec) ou de courir pour en faire un rapport précis. Avec des fonctions d’analyses cardiaques, la Forerunner 735X aide également à la récupération.

Appairée en Bluetooth à votre smartphone via l’application Garmin Mobile Connect, la montre ne se suffira pas d’envoyer vos statistiques. Elle permet également de partager son expérience en ligne avec Live Track. Évidemment, elle reçoit aussi les notifications pour les appels, SMS et mails, et même gérer la musique pendant vos sessions sportives.

La Garmin Forerunner 735X possède enfin une autonomie de 15 jours en mode montre basique, et 15 heures avec la fonction GPS activée selon le constructeur.

