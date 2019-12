Xiaomi Mi Band 4 à moins de 30 euros, le cadeau pas cher livré avant Noël !

Vous recherchez un cadeau sympa et abordable pour Noël ? Nous avons la solution : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est proposé à 29,99 euros sur Cdiscount, contre 40 habituellement. De plus, la livraison est garantie avant Noël !

Le Xiaomi Mi Band 4 est le dernier bracelet du célèbre constructeur chinois. Il se connecte à votre smartphone pour afficher vos notifications, et bien plus avec son suivi santé et sport. Pour sûr, vous ferez sensation avec ce cadeau à petit prix auprès de vos frères, sœurs, cousins, cousines, ou autres.

En bref

Agréable et discret au poignet

L’écran OLED en couleur

Compatible Bluetooth 5.0

Étanche jusqu’à 50 mètres

Au lieu de 40 euros sur le Mi Store, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est aujourd’hui disponible à moins de 30 euros sur Cdiscount, soit une économie de 10 euros. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, d’autant plus que la livraison est garantie avant Noël.

Il est vrai que le Xiaomi Mi Band 4 ressemble fortement à son prédécesseur. On retrouve le même bracelet en silicone où vient se loger le cadran, le confort et la discrétion au poignet sont toujours au rendez-vous donc. Cependant, quelques nouveautés sont évidemment de la partie pour ce nouveau modèle.

Tout d’abord, le bracelet connecté du constructeur chinois passe à la couleur avec son écran OLED de 0,95 pouce. Le résultat est évidemment plus chatoyant qu’auparavant. Sur la partie basse, la zone concave est d’ailleurs supprimée pour laisser place à un petit point blanc, mais l’usage reste le même pour accéder au menu. L’interface est d’ailleurs assez similaire à celle du Xiaomi Mi Band 3.

Ensuite, il est désormais compatible Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a également pour but de réaliser des économies d’énergie. De ce fait, sa batterie de 135 mAh lui permet de tenir pendant plus de 20 jours après une recharge de deux heures seulement. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 50 mètres, et ajoute du coup la nage à ses activités sportives.

Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ensuite, tout est clairement détaillé et analysé via l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android).

