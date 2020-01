L’aspirateur iRobot Roomba 671 est à moins de 200 euros pour les soldes

Pour 2020, votre plus grand souhait est de ne plus passer l’aspirateur ? Il sera sûrement exaucé aujourd’hui grâce cette réduction de 150 euros sur le iRobot Roomba 671 pendant les soldes d’hiver 2020 sur Amazon, le faisant passer de 349 à 199 euros.

Les robots aspirateurs ont pour but de nous faciliter. iRobot est d’ailleurs l’un des pionniers du domaine et propose aujourd’hui des modèles qui font tout simplement partie des meilleures références du marché. Son Roomba 671 n’est pas le plus premium d’entre eux, mais force est de constater qu’il possède un rapport qualité/prix très intéressant pendant les soldes d’hiver grâce à une réduction de 150 euros.

En bref

Un aspirateur robot simple, mais efficace

De nombreuses fonctionnalités pour son prix

Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Au lieu de 349 euros habituellement, le iRobot Roomba 671 est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Amazon. Cela représente tout de même une remise de 43 % sur le prix d’origine de ce robot aspirateur.

En savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le robot aspirateur iRobot Roomba 671 n’est pas un produit haut de gamme de la marque, comme le Roomba i7+, notre chouchou. De ce fait, les fonctionnalités sont un peu plus limitées, mais cela ne l’empêche pas de vous faciliter la vie au quotidien.

Il nettoie votre intérieur en 3 étapes afin de ne (presque) rien laisser traîner après son passage, que ce soit la poussière, les poils d’animaux ou encore les morceaux de céréales Nesquick qui se sont échappés de votre bol. Pour garantir une meilleure aspiration, sa tête de nettoyage adapte d’ailleurs automatiquement sa hauteur en fonction de la surface, que ce soit sur moquette ou sol dur, type carrelage ou parquet. De plus, on apprécie la présence du capteur de poussières, ce qui lui permet d’insister à certains endroits.

Ce robot aspirateur possède également une bonne autonomie, estimée à 60 minutes par passage. Une fois la batterie vide, il reviendra automatiquement à sa station pour se recharger (pendant 2 heures) avant de reprendre le travail là où il l’avait laissé. Le Roomba 671 est enfin compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs pour dire adieu aux corvées.

