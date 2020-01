L’aspirateur iRobot Roomba 960 avec 250 euros de réduction, vendu et expédié par Amazon

iRobot est l’un des pionniers dans le domaine des robots aspirateurs. Toutes ses références profitent alors de son savoir-faire, tout comme ce Roomba 960 actuellement en promotion. Amazon le propose aujourd’hui à 399 euros, contre 649 euros habituellement.

Si vous ne voulez plus perdre du temps à passer l’aspirateur en 2020, il n’y pas des milliers de solutions… Soit vous avez un budget qui permet d’engager une personne qualifiée, soit vous investissez dans un robot aspirateur. iRobot est le leader et ses références font partie des meilleures du marché, d’autant plus quand elles sont en promotion pendant les soldes d’hiver 2020.

En bref

Ses nombreux capteurs, dont le « Dirt Select »

5 fois plus puissant que la série 600

L’autonomie de 75 minutes

Au lieu de 649 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 960 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Amazon, soit une réduction de 250 euros sur son prix d’origine. Une très belle offre pour produit vendu et expédié par Amazon, donc avec une garantie de 2 ans.

En savoir plus 👇

Avec son nettoyage en 3 étapes, l’iRobot Roomba 960 est 5 fois plus puissant que les aspirateurs Roomba de la série 600. Le nettoyage se fait d’ailleurs de façon intelligente grâce aux nombreux capteurs présents sous la coque. Il est capable de se repérer et de naviguer dans les pièces de d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt 2.0 avec localisation visuelle.

Grâce à ses 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces, il aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de l’environnement (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant. Tout est contrôlable depuis l’application iRobot Home App (disponible sur iOS et Android), du nettoyage pièce par pièce jusqu’au grand ménage complet. De plus, sa compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa lui permet d’être aussi contrôlé à la voix.

Il est assez autonome et peut faire le ménage pendant 75 minutes avant de s’arrêter. Une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station de recharge, puis reprendra le travail là où il l’avait laissé. Il convient pour les surfaces jusqu’à 185 m², mais attention : il ne sait pas monter ni descendre les escaliers.

Pour découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs pour dire adieu aux corvées.

