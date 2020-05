La balance connectée Withings Nokia Body passe sous les 40 euros seulement

Voilà un moyen abordable pour suivre l'évolution de votre poids : la balance connectée Withings Nokia Body est disponible à moins de 40 euros sur fnac.com.

La Withings Nokia Body est un pèse-personne connecté d’entrée de gamme assez simple, mais qui va à l’essentiel. C’est une solution aujourd’hui très économique qui permettra à vous et toute votre famille (jusqu’à 8 personnes) de suivre son poids.

En bref

Elle est facile à utiliser

L’application est plutôt complète

Avec la possibilité de la relier aux apps de suivi sportif

La balance connectée Withings Nokia Body est aujourd’hui disponible à 39 euros au lieu de 49 sur fnac.com, ce qui représente remise immédiate de 20 % sur son prix habituel.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Withings Body est une balance connectée qui trouve sa place tout en bas du catalogue de Nokia. Cependant, il faut avouer que c’est un outil efficace pour son petit prix.

Elle intègre un écran LCD pour afficher le poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Vous avez alors une vue nette et précise de ce que vous avez en plus ou en moins par rapport aux jours précédents. Cela est complété par des informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour.

La Withings Nokia Body se connecte à votre réseau Wi-Fi, pour ensuite se relier à l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android) sur tablette ou smartphone. Vous y trouverez de nombreuses informations, comme des analyses statistiques de vos données par exemple. Il est possible de créer jusqu’à 8 profils pour les différents membres de votre famille. Elle s’adapte même aux différents types de personnes pour donner quelques conseils (enfants, femmes enceintes, etc.).

Il est également possible de mettre à jour les statistiques mesurées sur les applications de suivi sportif que vous utilisez au quotidien (comme MyFitnessPal, Nest, Google Fit, RunKeeper, Apple Santé ou Samsung Health).

Notez que la balance connectée Withings Nokia Body fonctionne avec 4 piles alcalines AAA (incluses).

Notre guide d’achat

Nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleures balances connectées en 2020 afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.