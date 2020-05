La caméra Xiaomi Mi Home Security 360° est à -25 % durant les French Days

Si elle a toujours été abordable, la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security 360° écope d’un prix bien plus attractif lors des French Days. On la trouve ainsi à 29 euros chez Cdiscount, soit une baisse de 25 %.

La Xiaomi Mi Home Security 360° reste un choix judicieux pour celles et ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Car en plus d’être compatible avec Google Assistant et de filmer en 1 080p, cette caméra ne manque pas d’options. Et désormais, elle jouit même d’une promotion pour les French Days.

En bref :

Compatible avec Google Assistant

Full HD

Vision nocturne et à 360°

La caméra Xiaomi Mi Home Security 360° est vendue 29 euros au lieu de 39 euros chez Cdiscount.

Pour en savoir plus

Étant une bonne caméra de sécurité, la Xiaomi Mi Home Security 360° embarque un détecteur de mouvement, ainsi que la vision nocturne par infrarouge. Non contente de filmer en 1 080p, elle capture une scène panoramique à 360 degrés.

La Xiaomi Mi Home Security 360° est d’une simplicité sans nom à prendre en main. Une prouesse permise aussi bien par son application dédiée Mi Home que par sa compatibilité avec l’assistant de Google. Au rang des autres possibilités fournies par cette caméra, on trouve également la fonction “Talkback” pour la gestion des appels vidéo.

Comme elle ne bénéficie pas d’une certification IP, la Xiaomi Mi Home 360° reste une caméra de sécurité d’intérieur, puisqu’elle ne résistera pas aux agressions météorologiques.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test de la Xiaomi Mi Home Security 360°.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.