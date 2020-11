La balance connectée de Xiaomi est de retour à petit prix

La Mi Body Composition Scale 2, un nom compliqué pour dire qu'il s'agit tout simplement d'une balance connectée estampillée Xiaomi, est de nouveau en promotion sur Rue du Commerce et passe de 35 à seulement 24 euros.

Les produits Xiaomi sont bien souvent plus abordables que la concurrence et la balance connectée Mi Body Composition Scale 2 ne déroge pas à la règle. D’autant plus lorsque celle-ci profite d’une promotion : on parle aujourd’hui de plus de 10 euros de différence avec le site officiel du constructeur chinois.

En bref

Facile à utiliser

Jusqu’à 16 profils différents

Les nombreuses données enregistrées

Au lieu de 35 euros, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui en promotion à seulement 24 euros sur Rue du Commerce. Ce n’est pas le plus bas prix pour ce produit, mais cela reste une bonne affaire à saisir !

Pour en savoir plus 👇

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ne se distingue pas avec un design extravagant. Elle est sobre et toute vêtue de blanc pour se fondre parfaitement dans une salle de bain. Elle a d’ailleurs la particularité de ne pas intégrer un écran, mais de petites LED qui s’allument lorsque vous montez dessus et qui affichent uniquement votre poids, avec précision cela dit.

Il faut ensuite évidemment passer par une application pour obtenir plus d’informations, dans ce cas-ci Mi Fit disponible sur iOS et Android. Une fois la balance reliée à votre smartphone/tablette, vous pourrez alors retrouver toutes les données récoltées par rapport à votre pesée, et elles sont nombreuses : IMC, masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse, taux d’eau, taux de graisse viscérale, taux de graisse corporelle, etc.

Vous l’aurez compris, toutes ces données vous permettront d’en apprendre plus sur votre corps et de travailler sur votre santé en conséquence. La balance connectée de Xiaomi est d’ailleurs conçue pour être utilisée par toute la famille, aussi bien les enfantas que les adultes, en mémorisant plus de 16 profils différents.

Notez enfin que la Mi Body Composition Scale 2 supporte un poids maximal de 150 kilos et fonctionne avec 4 piles AAA.

