Asus TUF Gaming F17 : ce PC portable doté d’une RTX 3060 coûte 300 € de moins

Envie de vous faire un petit plaisir en cette veille de rentrée ? Boulanger est là avec un pack qui devrait faire plaisir au gamer qui sommeille en vous. Le pack comprenant un portable Asus TUG Gaming F17, une souris et un sac de transport tombe à 1 599 euros au lieu de 1 899 euros pour une durée limitée.

Branche de la marque Asus, TUF (The Ultimate Force) propose une large gamme de produits pensés pour le gaming. Des accessoires, bien évidemment, mais surtout des PC dotés de caractéristiques idéales pour faire tourner tous les jeux du moment. C’est par exemple le cas du portable Asus TUF Gaming F17 que Boulanger propose actuellement dans un pack avec une réduction 300 euros.

Que contient le pack Asus TUF Gaming F17 ?

PC portable avec écran 17 pouces FHD, processeur Core i7, GPU RTX 3060 6 Go, 16 Go de RAM, et SSD 1 To

Souris TUF M5 (capteur 6200 DPI, 6 boutons configurables, switch Omron)

Sac à dos TUF VP4700

Proposé habituellement à 1 899 euros, ce pack est actuellement disponible avec une ristourne de 300 euros le faisant descendre à 1 599 euros chez Boulanger.

Une machine taillée pour le gaming

Avec ce modèle de la gamme TUF, Asus à fait le pari de proposer une machine idéale pour les joueurs et joueuses qui privilégient la fluidité et les performances à la course à la résolution. Sa dalle IPS de 17 pouces, bien que limitée à une définition de 1 920 x 1 080 pixels, possède en revanche une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et la technologie Adaptive Sync, ce qui en fait un atout non négligeable une fois en jeu.

Mis à jour très récemment, le F17 est désormais équipé d’un Core i7 11800H cadencé à 2,3 GHz et de 16 Go de RAM. Mais c’est surtout l’ajout d’une GeForce RTX 3060 dans le châssis qui en fait une véritable machine de guerre capable de faire tourner les derniers titres en date sous leur meilleur jour, avec le Ray Tracing et le DLSS 2.0 activés. Pour assurer des performances optimales à tout instant, ce TUF Gaming F17 est également doté d’un système de refroidissement particulièrement efficace qui repose sur trois éléments : des caloducs, trois radiateurs et des ouvertures en nids d’abeille sur tout le dessous, pour une dispersion optimale.

Dernier point très intéressant à propos de cette machine : son évolutivité. Contrairement à de nombreuses autres machines, la RAM n’est pas soudée à la carte mère, et il très facile de la changer pour obtenir un gain de puissance. Dans le même ordre d’idée, il est possible d’ajouter un SSD ou un HDD supplémentaire dans les emplacements prévus à ces effets.

Un pack complet pour bien démarrer

Pour accompagner ce PC portable et favoriser les séances de jeu nomade, ce Pack Asus TUF Gaming propose deux accessoires supplémentaires : une souris et un sac à dos.

La souris TUF M5 est une souris gamer disposant d’un capteur optique de 6200 DPI qui lui permet de réagir au doigt et à l’œil au moindre de vos mouvements. Elle possède aussi 6 boutons programmables afin de configurer vos raccourcis préférés en jeu. Pour ne rien gâcher, elle peut compter sur un design ergonomique et ambidextre, ainsi qu’un revêtement spécial qui assure sa durabilité et le confort d’utilisation en toute circonstance.

Le sac à dos TUF VP4700 enfin, vous permet de transporter votre matériel en toute sécurité. Avec son système de fermeture par enroulement, il protège efficacement n’importe quel ordinateur jusqu’à 17 pouces.

