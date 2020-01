Ce laptop équipé d’un AMD Ryzen 7 passe sous les 500 euros pendant les soldes 2020

Si vous recherchez un ordinateur avec un bon rapport qualité/prix pendant les soldes d'hiver 2020, nous avons trouver votre bonheur : le Lenovo ideapad S340 passe à 499 euros via ODR sur Darty, au lieu de 699.

Il faut dire que c’est assez rare de trouver un laptop avec un Ryzen 7 pour moins de 500 euros. Pourtant, c’est bien possible grâce aux soldes d’hiver 2020 avec l’ordinateur portable Lenovo Ideapad S340.

En bref

Son écran Full HD de 15,6 pouces

Le chouette combo Ryzen 7 + Vega 10

Ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 512 Go

Au lieu de 699 euros, le laptop Ideapad 540 de Lenovo revient aujourd’hui à 499 euros grâce à la remise immédiate de 100 euros d’une part, et l’ODR de 100 euros d’autre part. L’offre différée de remboursement est valable jusqu’au 4 février 2020.

L’ordinateur portable du constructeur Lenovo profite d’un design élégant, avec un gris mat rappelant fortement la gamme MacBook. Ce n’est pas forcément un modèle de compacité avec son poids de presque 2 kg et son écran de 15,6 pouces (affichant une définition Full HD), mais il est tout de même transportable, si besoin.

Pour moins de 500 euros, il faut en revanche avouer que la fiche technique de ce laptop est excellente. On retrouve le puissant combo AMD Ryzen 7 3700U cadencé à 2,3 GHz (Turbo 4 GHz) et AMD Radeon RX Vega 10. Une configuration qui n’aura aucun mal à faire tourner quelques jeux gourmands, mais les conditions ne seront pas optimales. La configuration reste plus adaptée à des jeux esport type League of Legends. Pour jouer dans de meilleures conditions, vous pourrez toujours vous abonner à Google Stadia. De plus, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 512 Go assure une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Windows 10 au quotidien.

En ce qui concerne l’autonomie, il peut tenir jusqu’à 8 heures en une seule charge selon le constructeur, ce qui est correct pour le prix. La connectique est également bien fournie avec 2 ports USB 3.0, 1 port USB C, 1 port HDMI et 1 port multicarte 4-en-1. Le Bluetooth est également de la partie pour connecter votre casque, vos écouteurs, votre manette, ou tout autre objet sans fil.

