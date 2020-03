HP Omen : un laptop gaming équipé d’une GTX 1660 Ti avec 45 % de réduction

Les ordinateurs portables spécialement conçus pour le gaming sont des produits très onéreux, mais un peu (beaucoup) moins lorsqu’ils tombent presque à moitié prix. Le laptop HP Omen équipé d’une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti passe aujourd’hui de 1 399 à 769 euros grâce à une vente flash sur fnac.com.

Les ordinateurs portables de la gamme Omen chez Hewlett Packard apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour jouer aux jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez. Ils profitent en effet d’une fiche technique solide pour faire tourner la plupart des jeux gourmands en 2020. S’il faut souvent mettre le prix fort pour une telle machine, ce n’est en revanche pas le cas aujourd’hui grâce à une remise immédiate de 45 %.

En bref

L’écran 15,6 pouces Full HD

La config i5 (9e gen) + GTX 1660 Ti + 8 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe d’une capacité de 256 Go

Au lieu de 1 399 euros, le HP Omen 15-dc1023nf est aujourd’hui disponible à 769 euros sur fnac.com, ce qui représente une économie de 630 euros sur le prix habituel de l’ordinateur portable. Cette référence est similaire au modèle 15-dh0038nf vendu à 1 499 euros sur le site officiel du constructeur, mais avec le taux de rafraîchissement à 144 Hz en moins.

Pour en savoir plus 👇

Le laptop HP Omen est une grosse machine malgré sa possible mobilité au quotidien, et cela se voit rien qu’en apercevant son design. Tout d’abord, son écran Full HD de bonne facture atteint une diagonale de 15,6 pouces, ce qui ne peut pas être considéré comme un format compact, d’autant plus avec d’épaisses bordures autour. Ensuite, il est épais et lourd : 2,6 cm de hauteur pour 2,41 kilos.

Si cela confirme dans un premier temps une conception robuste, ça permet également de faire rêver par rapport aux composants présents à l’intérieur de la bête. Dans ce cas, le HP Omen 15-dh0038nf ne va effectivement pas décevoir avec un processeur i5 9300H de 9e génération cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,1 GHz) et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 Ti, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les nouveaux jeux AAA sans aucun problème, même en VR (réalité virtuelle). De plus, il possède un SSD d’une capacité de 256 Go, via la technologie NVMe, estimée plus rapide qu’un SSD classique.

En ce qui concerne l’autonomie, elle ne casse pas des briques avec une endurance estimée à un peu plus de 6 heures par le constructeur. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide qui lui permet de récupérer 50 % en environ 45 minutes.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2020.