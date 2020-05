L’Asus ZenBook Duo UX481 i5 se dégotte un excellent prix pendant les French Days

Avec les French Days, l’occasion de craquer pour un Asus ZenBook Duo se fait de plus en plus belle. Rue du Commerce propose cet ordinateur portable double écran à 899 euros, soit une promotion de 30%.

Asus avait déjà pris l’habitude d’intégrer des ScreenPad à sa gamme d’ordinateurs portables ZenBook. Avec le ZenBook Duo, le constructeur taïwanais a décidé d’aller plus loin en intégrant un second écran, tactile cette fois, directement au-dessus du clavier. Un ajout qui modifie grandement notre usage des ordinateurs portables, mais qui arrive aussi avec un impact sérieux sur la facture finale. Heureusement, Rue du Commerce atténue sérieusement le coût du ZenBook Duo à l’aide d’une promotion de 30%.

En bref :

L’écran Full HD NanoEdge de 14 pouces

Le second écran tactile

Les performances aussi bien sur les jeux qu’au travail

L’ordinateur portable Asus ZenBook Duo, dans sa configuration i5 et 512 Go, est proposé à 899 euros au lieu de 1 299 euros chez Rue du Commerce.

Pour en savoir plus

La première chose qui saute au yeux lorsque l’on regarde le ZenBook Duo et qu’on le prend en main, c’est la qualité de sa fabrication et la beauté de son design. Vient ensuite le deuxième écran logé au-dessus du clavier, dont la première conséquence est de tasser les touches vers le bas et de déporter le touchpad à droite. Prendre le ZenBook Duo en main nécessitera donc quelques ajustements de vos habitudes d’usage.

Pour l’écran principal, Asus a opté pour une dalle NanoEdge de 14 pouces d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Le second écran, loin d’être un simple gadget, jouit d’une définition de 3 840 x 1 100 pixels, en plus d’être complètement tactile. Il agit comme un second affichage bienvenue qui facilite grandement les activités multi-tâches ou la navigation générale.

Sous le capot du Asus ZenBook Duo, on déniche un processeur Intel Core i5 quad-cœur de 10e génération, cadencé à 1,6 GHz (avec Turbo Mode à 4,2 GHz), ainsi que 8 Go de mémoire vive et un SSD M.2 PCI NVME de 512 Go. Inutile de vous dire que ce ZenBook Duo ne souffre d’aucun ralentissement dans l’accomplissement des tâches bureautique et même sur certains jeux.

Pour en apprendre plus, nous vous invitons à consulter notre test du Asus ZenBook Duo UX581, la version premium du Asus ZenBook Duo UX481.

