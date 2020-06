200 euros de réduction pour l’Asus VivoBook 14 équipé d’un Ryzen 5

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un ordinateur portable avec une bonne configuration dans la tranche des 500 euros. Darty soustrait aujourd'hui 200 euros au prix habituel de l'Asus VivoBook 14 pouces, qui est normalement de 749 euros.

La gamme VivoBook d’Asus accueille de nombreux ultraportables, de l’entrée jusqu’au haut de gamme. La référence « S412DA-EK333T » est quant à elle destinée au milieu de gamme, avec une configuration effectivement solide pour son prix en promotion. Il est facilement recommandable pour un étudiant ou une étudiante, par exemple.

En bref

Compact et léger

L’autonomie digne d’un ultrabook

Le combo AMD Ryzen 5 + AMD Radeon Vega 8

L’Asus VivoBook de 14 pouces est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Darty, contre 749 euros habituellement. Cela représente une remise de 26 % sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Tous les ordinateurs VivoBook se ressemblent chez Asus, mais il faut avouer que le design est plutôt réussi avec cette finition couleur aluminium qui fait fortement penser aux ordinateurs de la Pomme. La référence « S412DA-EK333T » a toutefois la particularité d’être relativement compacte grâce à son écran 14 pouces. De plus, les bordures autour de cette dalle Full HD sont très fines.

Sa fiche technique est ensuite très intéressante pour ce prix en promotion. On retrouve le combo AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz avec un GPU AMD Radeon RX Vega 8 (+ 8 Go de RAM) pour des performances largement satisfaisantes. Cette configuration n’aura aucun mal à faire tourner quelques jeux 3D, même si les conditions ne seront évidemment pas optimales. Il embarque également un SSD confortable de 512 Go et pour toujours plus de fluidité au quotidien.

Comme la plupart des ultrabooks, l’autonomie annoncée se situe aux alentours d’une dizaine d’heures. C’est généralement ce qu’il faut pour tenir toute une journée hors de son domicile, que ce soit pour le travail ou les cours.

Pour finir avec la connectique, on note la présence de 2 ports USB 3.1, 1 port USB-C, 1 port USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port microSD et 1 port jack 3,5mm. Il est enfin compatible Bluetooth 4.2 pour connecter de nombreux appareils compatibles, comme un casque audio, des écouteurs, etc.

