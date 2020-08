Ce VivoBook i7 10e gen avec ScreenPad est 380 € moins cher aujourd’hui

L'Asus VivoBook S14 équipé d'un ScreenPad et d'un Intel Core i7 de dixième génération est actuellement en promotion. On peut le trouver à 799 euros sur Rue du Commerce au lieu des 1 179 demandés initialement.

Avec ses VivoBook, Asus tente de proposer une gamme d’ultraportables avec un bon rapport qualité/prix. Ce VivoBook S14 ne déroge évidemment pas à la règle avec une fiche technique remarquable, d’autant plus quand il jouit d’une réduction de près de 400 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un design fin et bien fini

Le ScreenPad, pour un second écran bien pratique

De bonnes performances avec un Intel Core i7 de 10e génération

Habituellement proposé à 1 179 euros, le VivoBook S14 – S432FA-EB052T avec ScreenPad est aujourd’hui à 799 euros sur Rue du Commerce, soit une réduction de 380 euros.

Ce VivoBook S14 propose en effet un design très bien fini avec une couleur grise non sans rappeler celle des MacBook d’Apple. Il profite d’une très bonne dalle de 14 pouces Full HD qui occupe un assez bon espace et ne laisse pas beaucoup de place aux bordures.

Certaines fonctionnalités et conceptions supplémentaires sont bienvenues de la part d’Asus. On retrouve comme sur tous les VivoBook un clavier qui se surélève lorsque l’on ouvre le laptop pour un confort de frappe optimal. De la même manière, il profite d’un second écran situé sous le trackpad : le ScreenPad. Cette petite dalle tactile peut très bien s’utiliser en synergie avec l’écran principal pour gagner en productivité. À l’inverse, il peut aussi être complètement indépendant de la dalle de 14 pouces. On pourra, par exemple, regarder une vidéo sur le ScreenPad tout en faisant de la bureautique sur l’autre écran.

Côté performances, le VivoBook S14 n’a pas à rougir de ses capacités. Il se dote d’un Intel Core i7 10510U de 10e génération épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Autrement dit, cet ordinateur n’aura aucun problème pour faire tourner des logiciels bureautiques ou pour naviguer sur Internet. On pourra même faire un peu de retouches photo, par exemple.

Ce laptop bénéficie d’une connectique assez riche avec trois ports USB-A dont un 3.1, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack 3.5. Vous n’aurez donc pas besoin de hub USB avec ce VivoBook. Enfin, il profite d’une autonomie convenable d’environ une dizaine d’heures selon le constructeur.

