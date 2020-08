370 euros de réduction pour le PC portable gamer HP Omen 15 pouces

Si vous cherchez un nouveau laptop de gaming, le HP Omen 15 pourrait vous séduire. Avec son Intel Core i5 10300H, sa NVIDIA GeForce RTX 2060 et ses 512 Go de SSD, il est proposé en promotion chez Boulanger à 1129 euros au lieu de 1449.

La gamme Omen représente les PC gaming du géant HP. On a le droit à des produits avec un excellent rapport qualité-prix et de belles fiches techniques. Cet Omen 15-ek0004nf suit bien cette règle et est même proposé avec un prix réduit à 1129 euros chez Boulanger.

En bref

Un écran 144 Hz

Un processeur Intel Core i5 de 10e génération

Une carte graphique GeForce RTX 2060

Le PC Portable HP Omen 15 pouces est disponible à 1129 euros chez Boulanger au lieu de 1449.

Pour en savoir plus 👇

Ce Omen 15 est avant tout un très bel ordinateur. Il offre un design très élégant qui ne fait pas aussi « criard » que certains laptops de gaming et permet de le transporter assez facilement puisqu’il adopte un form factor lisse et assez compact. Son clavier rétroéclairé en RVB est assez discret et du plus bel effet.

L’écran 15 pouces du PC est IPS Full HD mais le point le plus important de celui-ci est son taux de rafraîchissement de 144 Hz. On a ainsi une excellente fluidité d’affichage (144 fps en somme) que ce soit en jeu ou en navigation web, etc. On profite aussi de ses bordures assez fines, l’écran occupe 73 % de l’espace.

Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i5-10300H Comet Lake-H de 4 cœurs, cadencé à 2,5 GHz. Pour l’accompagner, on retrouve la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire dédiée. On rajoute ensuite les 16 Go de mémoire vive (extensibles jusqu’à 32 Go) en DDR4 et le SSD de 512 Go (extensible jusqu’à 1 To).

Niveau autonomie, comme tout PC gaming, ne vous attendez pas à des miracles. La fiche technique est très énergivore et si vous souhaitez un laptop endurant, les PC de jeu ne sont clairement pas ce qu’il vous faut…

