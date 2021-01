Asus ZenBook Flip : ce laptop avec écran OLED est soldé avec 215 € de réduction

Le Asus ZenBook Flip UX363EA-HP145T équipé d'un écran OLED et d'un NumberPad profite d'une belle réduction pour les soldes d'hiver 2021. En effet, cet ordinateur portable se négocie en ce moment à 1 284 euros au lieu de 1 499.

Samsung y travaille sérieusement pour populariser cette technologie, mais le PC portable Asus ZenBook Flip UX363EA-HP145T fait partie à ce jour des rares références du marché à proposer un écran OLED. Il est également puissant avec un processeur Intel Core de dernière génération et surtout moins cher pendant les soldes grâce à une réduction de 200 euros.

En bref

L’écran OLED tactile de 13,3 pouces

La présence d’un Intel Core i7-1165G7

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5

Au lieu de 1 499 euros, le Asus ZenBook Flip UX363EA-HP145T est aujourd’hui disponible en promotion à 1 284 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN15. Vous recevrez également environ 65 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On trouve également la version OLED 4K à 1 499 euros au lieu de 1 799 sur fnac.com.

Pour en savoir plus 👇

La gamme ZenBook Flip du constructeur Asus propose des ultraportables performants et ce n’est pas le modèle UX363EA-HP145T qui viendra déroger la règle. Il intègre la puissance d’un Intel Core i7-1165G7, cadencé à 2,8 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,7 GHz), couplé à 16 Go de mémoire vive dans une machine fine et légère de seulement 1,3 kg.

Son petit format lui permet d’être facilement transportable donc, d’autant plus que son écran ne fait que 13,3 pouces de diagonale. La dalle a par ailleurs la particularité d’être tactile et d’utiliser la technologie OLED pour des contrastes infinis et des noirs profonds. Vous aurez donc une belle qualité d’image en toute circonstance.

Ce PC portable est idéal pour télétravailler au quotidien. Il convient également à celles et ceux qui ont un métier créatif et qui ont besoin d’utiliser des logiciels gourmands en ressources. En revanche, les gamers et gameuses passeront leur chemin sans carte graphique dédiée, sauf s’ils jouent via le cloud gaming (Stadia, GeForce Now ou Luna) via une connexion solide en fibre optique. Et vous profiterez de débits optimaux grâce à sa compatibilité Wi-Fi 6.

Un ultraportable n’est généralement pas le plus généreux en connectique, mais ce Asus ZenBook Flip possède tout de même 1 port HDMI, 1 port USB-C et 1 port USB-A. Sans oublier le Bluetooth 5 pour connecter d’autres appareils en mode sans fil. Du côté de l’autonomie, comptez environ 16 heures selon le constructeur.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !