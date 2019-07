Le Xiaomi Mi 9 SE est une version allégée et compacte du dernier fleuron chinois, mais toujours un excellent rapport qualité/prix. Vous souhaitez acheter ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Si la version SE du Xiaomi Mi 8 n’a jamais traversé nos frontières, on ne peut pas dire la même chose du Xiaomi Mi 9 SE. Version allégée oblige, elle n’embarque pas les mêmes caractéristiques que le Xiaomi Mi 9, mais force est de constater qu’elle propose des arguments intéressants pour son prix. En effet, ce modèle SE commence par conserver le design de son aîné avec une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de sa dalle AMOLED de 5,97 pouces, mais également le capteur d’empreintes sous l’écran — d’ailleurs toujours aussi réactif et pratique à utiliser au quotidien.

Il conserve également le module triple capteurs, mais avec une configuration légèrement différente du flagship de Xiaomi. On retrouve alors un capteur principal de 48 mégapixels, mais le second est 13 mégapixels et le troisième de 8 mégapixels servant de téléobjectif avec un zoom 2x sans perte. Tout en apportant une polyvalence très appréciée, le résultat est satisfaisant sur cette tranche tarifaire, même si on peut regretter un temps de rendu relativement long.

Enfin, ça serait trop beau de retrouver sous sa coque un Snapdragon 855 pour moins de 400 euros, mais son Snapdragon 712 n’a pas à rougir de ses performances. Accompagnée par 6 Go de mémoire vive, cette configuration permet de profiter d’une expérience fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI, mais également de faire tourner quelques jeux 3D — et le tout sans chauffer.

Besoin de plus d’informations avant de craquer ? Nous vous invitons alors à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9 SE.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Xiaomi Mi 9 SE est actuellement sur Cdiscount et Rue du Commerce où le smartphone chinois est proposé à 350 euros environ, soit une économie d’une vingtaine d’euros sur son prix d’origine.

Il est en revanche vendu à son prix de vente conseillé sur Boulanger, Darty et fnac.com (sauf pour les adhérents Fnac qui bénéficient de moins 30 euros).

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.