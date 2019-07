Si le Samsung Galaxy A20e fait partie des solutions entrée de gamme du constructeur coréen, il est surtout le modèle le plus compact de cette nouvelle famille avec son écran borderless de 5,8 pouces. Vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le Galaxy A20e est l’une des nombreuses déclinaisons de la série A du catalogue de Samsung, avant tout destiné aux petites bourses. Il possède d’ailleurs une particularité qui saute aux yeux rien qu’en lisant son nom : la lettre « e » de Essential. Elle signifie pour le coréen qu’il s’agit d’un modèle compact, se concentrant sur… l’essentiel, comme ce fût le cas avec le Samsung Galaxy S10e.

Ce nouveau smartphone bon marché suit alors cette ligne directrice en proposant un gabarit quasi similaire (69,7 x 147,4 x 8,4 mm contre 69,9 x 142,2 x 7,9 mm pour le S10e) et une diagonale d’écran identique, soit 5,8 pouces. Un format qui s’est révélé très pratique au quotidien pour utiliser le téléphone à une main, d’autant plus presque tous les téléphones de la gamme A sont imposants, allant de 6,2 pouces à 6,7 pouces. Bref, un bon moyen d’éviter les crampes au pouce.

Cependant, ne pensez pas retrouver la nouvelle technologie Dynamic ou Super AMOLED sur un smartphone de cette tranche tarifaire. Non, il embarque un écran IPS LCD « Infinity-V » affichant une définition de HD+ de 1560 x 720 pixels, et ce n’est malheureusement pas le point fort du smartphone malgré le savoir-faire de Samsung dans ce domaine… Concernant le reste de ses caractéristiques, elles sont d’ailleurs assez similaires au Galaxy A10. On retrouve un SoC Exynos 7884 ici épaulé par 3 Go de mémoire vive, une capacité de stockage de 32 Go, un double capteur principal de 13 + 5 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Le Galaxy A20e propose en revanche une petite batterie de 3 000 mAh.

Pour en svaoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy A20e.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Samsung Galaxy A20e est aujourd’hui sur Cdiscount où le smartphone compact et bon marché du constructeur coréen s’affiche à 179 euros, soit 10 euros de moins que son prix de lancement.

Retrouvez le Samsung Galaxy A20e sur Cdiscount

Pour le reste des e-commerçants, on le trouve à 189 euros, soit le prix de vente conseillé depuis sa sortie.

Retrouvez le Samsung Galaxy A20e sur Darty

Retrouvez le Samsung Galaxy A20e sur fnac.com

Retrouvez le Samsung Galaxy A20e sur Boulanger

Retrouvez le Samsung Galaxy A20e sur Rue du Commerce

Les meilleures prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur à l’étranger.