Le Pixel 3a est sans aucun doute le meilleur photophone à moins de 400 euros. Intéressés ? En ajoutant le Google Home Mini à votre panier, le total de la commande passe automatiquement à 379 euros sur Darty. Tout simplement le pack idéal pour faire ses premiers pas vers l’écosystème de Google.

Vendu à 399 euros depuis sa sortie, le Pixel 3a profite d’ores et déjà d’un rapport qualité/prix très intéressant pour tous ceux qui exigent une qualité photo irréprochable. Sur Darty, le smartphone abordable de Google est aujourd’hui disponible à 379 euros en ajoutant un Google Home Mini à votre commande — l’enceinte connectée n’est donc pas facturée.

Depuis l’officialisation du Pixel 3a à la conférence Google I/O 2019, la version abordable du smartphone de Google est enfin une réalité. Grosso modo, il apporte les principales qualités des flagships de la gamme Pixel, mais à petit prix. On retrouve alors le design authentique des smartphones de la firme de Mountain View, toujours dans un format compact et agréable en main. Il se paie même le luxe d’intégrer un écran OLED de 5,6 pouces affichant une définition Full HD+ de 2220 x 1080 pixels, où ce dernier n’est d’ailleurs gâché par aucune bulle ni encoche.

Tout le monde le sait. Les smartphones de Google permettent d’utiliser la dernière version d’Android sous sa forme la pure, tout en recevant rapidement les dernières mises à jour de sécurité, et ce Pixel 3a ne déroge évidemment pas à la règle. De plus, l’expérience utilisateur sera sans faille au quotidien grâce à son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Néanmoins, il faut avouer que cette configuration montrera quelques limites avec les jeux les plus gourmands du Play Store.

Toutefois, le Pixel 3a brille notamment pour ses performances en photo, qui sont juste excellentes sur cette gamme de prix. Le mono capteur 12,2 mégapixels (f/1,8) — que l’on retrouve également sur les Pixel 3/3XL — aidé par l’IA de Google fournit encore une fois des résultats bluffants, quel que soit le contexte. La technologie Dual Pixel est également de la partie pour proposer un meilleur autofocus, mais surtout un mode portrait efficace. Bref, c’est sans aucun doute le meilleur photophone de sa catégorie.

En revanche, il est loin d’être parfait et son talon d’Achille n’est autre que l’autonomie. Sa batterie de 3 000 mAh peut tenir toute une journée, mais n’espérez pas plus que ça.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Pixel 3a.

Pourquoi recommande-t-on cette offre ?

Un écran OLED sans encoche ni bulle

Une expérience Android la plus pure possible

Tout simplement le meilleur photophone à moins de 400 euros

Pour bénéficier de l’offre sur Darty, il suffit d’ajouter le Google Pixel 3a et le Google Home Mini à votre panier. Ensuite, le montant de votre commande passe automatiquement à 379 euros.

