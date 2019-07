Vous recherchez un smartphone haut de gamme à un bon rapport qualité/prix ? Le Samsung Galaxy S9, passe à 399 euros sur Cdiscount grâce à une remise immédiate dans le panier à l’occasion des Soldes d’été 2019.

Le Galaxy S9 est encore un excellent choix si l’on recherche un smartphone élégant, qui s’illustre en photo et qui propose de bonnes performances.

Il propose un design avec des finitions parfaites et une prise en main très agréable. On retrouve un magnifique écran AMOLED de 5,8 pouces, un SoC Exynos 9810 épaulé par 4 Go de mémoire vive qui lui procure des performances fluides, et une batterie de 3000 mAh qui lui confère une autonomie correcte, rehaussée par la présence de la recharge rapide. Le petit plus du Galaxy S9 réside dans ses performances photo assurées par un capteur photo unique dont l’objectif peut s’ouvrir manuellement à f/1.5 ou f/2.4.

Le Galaxy S9 Plus se démarque par un plus grand écran, une batterie plus importante et par la présence d’un second capteur photo télé-objectif.

Pourquoi nous recommandons ce bon plan ?

Nos tests du Samsung Galaxy S9 et du Samsung Galaxy S9 Plus sont disponibles pour tout savoir sur les flagships 2018 de Samsung.

Nous avons sélectionné ce bon plan pour trois raisons principales :

Incontestablement l’un des meilleurs écrans du marché

De bonnes performances en photo avec un objectif double ouverture

Design Infinity Display et une bonne prise en main

Vous pouvez en acheter plus de deux pour le prix d’un iPhone XS

Il est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Cdiscount grâce à une remise immédiate dans le panier pour les Soldes d’été 2019. Attention, vu les prix pratiqués, les stocks risquent de s’écouler très rapidement donc ne perdez pas de temps si vous souhaitez en profiter !

Voici tous les modèles qui bénéficient de cette baisse de prix :

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !