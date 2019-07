Sony a lancé une vague de promotions sur son Sony Xperia XZ3 pendant les Prime Day. C’est l’occasion de s’intéresser à ce smartphone complètement sous-côté.

Bien que le Xperia XZ3 a été remplacé par le Xperia 1 tout récemment, il reste — selon moi — un bon plan en 2019 en particulier à ce prix. Pourquoi ? Je vais vous l’expliquer.

Par le passé, les smartphones Xperia de Sony n’étaient jamais à la mode. Avec le Xperia XZ3, Sony a produit un smartphone élégant avec des bords arrondis incurvés et une surface lisse. Le résultat est un appareil qui rivalise bien, en apparence, avec d’autres références du marché, tels que le Samsung Galaxy S9 et le Huawei Mate 20 Pro. D’ailleurs, le Mate 20 Pro est à 499 euros sur Amazon pendant les Prime Day.

Ce que j’ai apprécié le plus avec ce smartphone, c’est son écran. Une dalle OLED en définition QHD au ratio 18:9 et avec une diagonale de 6 pouces. Il a des performances au niveau de l’AMOLED de Samsung, ce qui est impressionnant. Le reste du smartphone est un condensé de caractéristiques honnêtes et de fonctions pratiques : le Qualcomm Snapdragon 845 est puissant, le slot microSD est pratique, le double haut-parleur stéréo est performant… et enfin l’appareil photo. Une caméra arrière de 19 mégapixels, capable de capturer des vidéos 4K HDR et des ralentis de 960 ips. Le déclenchement est rapide et les résultats sont très fidèles à la réalité.

Enfin, il va bénéficier de la mise à jour Android Q… et Sony est un des constructeurs modèles pour le suivi logiciel de ses appareils. Vous apprécierez d’ailleurs l’interface Sony qui reprend intelligemment les éléments graphiques d’Android en y ajoutant quelques fonctionnalités bien pratiques.

Pour profiter de la promotion, il faut être membre Amazon Prime (ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts) et il faut également utiliser l’ODR (Offre de Réduction) de 100 euros à remplir après votre achat. Il est à 499 euros dans 4 coloris sur Amazon, vous pouvez y aller !

Le Sony Xperia XZ3 sur Amazon

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime(gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.