Commercialisé à 999 euros à son lancement, le Huawei Mate 20 Pro est aujourd’hui disponible à 499 euros à l’occasion des Amazon Prime Day 2019, soit une réduction de 50% sur son prix d’origine. Une affaire à saisir d’urgence pour celles et ceux qui veulent un smartphone puissant, autonome et très bon en photo.

Le Huawei Mate 20 Pro a marqué les esprits à sa sortie, notamment grâce aux excellentes performances de son triple capteur photo disposé en forme de carré. Il est toujours aussi performant aujourd’hui, mais il est surtout bien plus abordable qu’auparavant. Pendant les Amazon Prime Day 2019, le smartphone chinois est proposé à la moitié de son prix d’origine, soit 499 euros.

Avec son Mate 20 Pro, Huawei a tout simplement repris la formule gagnante du P20 Pro, tout en l’améliorant — bien évidemment. Pour la partie photo, on retrouve toujours un triple capteur donc, mais ce dernier prend cette fois-ci la forme d’un carré au dos. Une disposition originale qui ne manque d’ailleurs pas d’être très performante (40 + 20 + 8 mégapixels) et polyvalente (mode portrait, ultra grand-angle, super macro, etc.).

Il est d’ailleurs aussi puissant que les nouveaux Huawei P30 et P30 Pro en intégrant la puce Kirin 980. Une configuration aujourd’hui un peu en deçà d’un Snapdragon 855 ou d’un Exynos 9820, mais qui n’a pourtant pas à rougir de ses performances. Les jeux gourmands tourneront de façon quasi optimale et l’expérience utilisateur sera toujours fluide, même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan.

Le Huawei Mate 20 Pro surprend d’autant plus par son autonomie exemplaire. Sa batterie de 4 200 mAh lui confère une endurance que peu de smartphones arrivent à atteindre sur cette gamme de prix, d’autant plus qu’il est également très polyvalent pour la recharge : Super Charge 2.0 à 40W, la recharge sans-fil Qi 15W et peut même recharger un autre appareil compatible sans fil.

Dans le but de rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones (dont le Mate 20 Pro) vers Android 10 Q. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Mate 20 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un excellent photophone

Avec des performances très élevées

Et une autonomie excellente

Bonus : Android 10 Q confirmé

Pendant les Amazon Prime Day 2019, le Huawei Mate 20 Pro est proposé à 499 euros, contre 999 euros à sa sortie.

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Noir à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Bleu à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Violet à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Vert à 499 euros

Le Huawei Mate 20 est également en promotion pendant les Prime Day, à 399 euros.

Retrouvez le Huawei Mate 20 à 399 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.