Les Prime Day sur Amazon touchent bientôt à leur fin. Des tonnes de produits divers et variés étaient en promotion : smartphones, PC portables, image et son, objets connectés et jeux vidéo. Vous retrouverez dans cet article les offres qui ont été les plus populaires sur FrAndroid et qui sont évidemment encore disponibles juste avant la fin de cet événement.

Huawei Mate 20 Pro à la moitié de son prix

Avec son Mate 20 Pro, Huawei a tout simplement repris la formule gagnante du P20 Pro, tout en l’améliorant — bien évidemment. Pour la partie photo, on retrouve toujours un triple capteur donc, mais ce dernier prend cette fois-ci la forme d’un carré au dos. Une disposition originale qui ne manque d’ailleurs pas d’être très performante (40 + 20 + 8 mégapixels) et polyvalente (mode portrait, ultra grand-angle, super macro, etc.).

Il est d’ailleurs aussi puissant que les nouveaux Huawei P30 et P30 Pro en intégrant la puce Kirin 980. Une configuration aujourd’hui un peu en deçà d’un Snapdragon 855 ou d’un Exynos 9820, mais qui n’a pourtant pas à rougir de ses performances. Les jeux gourmands tourneront de façon quasi optimale et l’expérience utilisateur sera toujours fluide, même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan.

Le Huawei Mate 20 Pro surprend d’autant plus par son autonomie exemplaire. Sa batterie de 4 200 mAh lui confère une endurance que peu de smartphones arrivent à atteindre sur cette gamme de prix, d’autant plus qu’il est également très polyvalent pour la recharge : Super Charge 2.0 à 40W, la recharge sans-fil Qi 15W et peut même recharger un autre appareil compatible sans fil.

Dans le but de rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones (dont le Mate 20 Pro) vers Android 10 Q. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Mate 20 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un excellent photophone

Avec des performances très élevées

Et une autonomie excellente

Bonus : Android 10 Q confirmé

Le Huawei Mate 20 Pro est proposé à 499 euros, contre 999 euros à sa sortie.

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Noir à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Bleu à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Violet à 499 euros

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Vert à 499 euros

Le Huawei Mate 20 est également en promotion pendant les Prime Day, à 399 euros.

Retrouvez le Huawei Mate 20 à 399 euros

Amazon Echo Dot à 24 euros au lieu de 59 euros

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte un design tout rond tout mignon. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête.

Alexa prend en charge les Skills pour personnaliser encore plus l’expérience domestique en fonction de vos envies. Ils permettent notamment d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack pour améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Pourquoi recommande-t-on cette enceinte ?

Son design mignon en forme de galet

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Une sérieuse alternative à Google Home Mini

L’Echo Dot (3e génération) est disponible à 24 euros sur Amazon, soit une réduction de 35 euros.

Retrouvez l'Echo Dot à 24 euros

SSD Samsung 860 EVO 500 Go ou 1 To avec 50% de réduction

Le SSD 860 EVO du constructeur coréen opte pour le format 2,5 pouces classique, il peut donc se loger facilement à l’intérieur de votre PC ou ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks bien trop fins pour accueillir ce type de formats. Si les SSD sont alors plus compacts que des disques à plateau traditionnels, ils se veulent surtout bien plus résistants — en témoigne d’ailleurs leur nom Solid State Drive. Ils résistent aux chocs et aux vibrations pour favoriser la sauvegarde des données sur le long terme.

Il propose une vitesse de lecture jusqu’à 550 Mo/s et une vitesse d’écriture jusqu’à 520 Mo/s, ce qui est relativement rapide et très efficace à l’usage au quotidien. Quels que soient le système d’exploitation ou les logiciels installés dessus, ils s’exécuteront rapidement. De plus, il embarque la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en endurance, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Plus rapide qu’un HDD

Un rapport capacité/prix intéressant

Tout simplement le prix le plus bas jamais constaté

Le SSD Samsung 860 EVO est actuellement en promotion pour deux modèles pendant les Prime Day sur Amazon : 500 Go à 64 euros et 1 To à 107 euros.

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO (500 Go) à 64 euros

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO (1 To) à 107 euros

Kindle Paperwhite à 89 euros au lieu de 129 euros

Cette Paperwhite est presque identique au modèle précédent. Son boîtier noir mat au toucher doux ressemble à celui de son prédécesseur, bien que le logo Kindle apparaisse désormais comme un gris pâle. C’est une liseuse légère et relativement compacte : 0,8 cm d’épaisseur et environ 181 grammes. C’est la grande sœur de la Kindle (tout court) d’Amazon qui est plus épaisse, mais pourtant plus légère.

Cette Paperwhite a un écran de 6 pouces de diagonale et rétroéclairé (78 nits) avec une densité d’affichage de 300 ppp, elle se situe donc entre la Kindle classique et la Kindle Oasis (7 pouces). Elle est certifiée IPX8, et peut donc résister à des baignades impromptues. Enfin, l’autonomie est énorme : elle peut tenir 6 semaines (sans charge) avec 30 minutes de lecture par jour. Amazon a également ajouté la prise en charge des livres audio au Paperwhite grâce au support du Bluetooth.

Pourquoi recommande-t-on cette liseuse ?

Un écran 6 pouces d’une résolution de 300 ppp

traitement antireflet, rétroéclairage et étanchéité

Une autonomie très confortable

Le Kindle Paperwhite est à 89 euros en version Wi Fi, 8 Go et avec Offres Spéciales, soit une réduction de 40 euros.

Retrouvez la Kindle Paperwhite sur Amazon

Huawei MediaPad T3 10 à 104 euros au lieu de 139 euros

La Huawei MediaPad T3 se veut très classique. Son design représente d’ailleurs tout ce qu’il y a de plus traditionnel pour une tablette tactile avec un écran de 9,6 pouces profitant du ratio 16:10 (définition HD+ de 1280 x 800) entouré par d’épaisses bordures. Une petite caméra à selfie de 2 mégapixels vient se loger en haut de l’écran ainsi qu’une autre de 5 mégapixels au dos de l’appareil. Ça ne remplacera pas votre appareil photo ou votre smartphone, mais cela sera amplement suffisant pour des conversations occasionnelles en vidéo.

Elle est propulsée par un Snapdragon 425 et 2 Go de mémoire vive. Il ne faut pas se le cacher, cette configuration est réservée aux appareils bas de gamme et ne permet pas de faire tourner les jeux et applications trop gourmandes du Play Store. Elle est néanmoins efficace pour naviguer sur Internet ou regarder des vidéos en streaming.

La tablette du constructeur chinois va surtout trouver de nouveaux possesseurs grâce à son autonomie très confortable. Sa batterie de 4 800 mAh lui permet en effet de bien tenir sur la durée (entre 2 à 3 jours), d’autant plus qu’elle gère plutôt bien le mode veille.

Pourquoi recommande-t-on cette tablette ?

Un bon rapport qualité/prix

Une configuration suffisante pour naviguer en toute fluidité

Une autonomie confortable

La tablette tactile Huawei MediaPad T3 est donc disponible à 104 euros, soit une réduction de 35 euros.

Retrouvez la Huawei MediaPad T3 à 104 euros

Garmin Forerunner 735XT à 199 euros au lieu de 450 euros

La Garmin Forerunner 735XT est un peu la Rolls-Royce des montres connectées pour sportifs. Son design clairement pensé pour résister à l’effort reste tout de même élégant, mais on apprécie surtout ses capacités d’analyses particulièrement poussées en comparaison de la concurrence. La montre va jusqu’à analyser votre façon de pédaler, de nager ou de courir dans les moindres détails pour en faire un rapport précis. Avec des fonctions d’analyses cardiaques, la Forerunner 735X aide également à la récupération.

Appairée en Bluetooth à votre smartphone via l’application Garmin Mobile Connect, la montre ne se suffira pas d’envoyer vos statistiques. Elle permet également de partager son expérience en ligne avec Live Track, de recevoir des notifications pour les appels, SMS et mails, mais aussi de gérer la musique pendant vos sessions sportives. La Garmin Forerunner 735X possède enfin une autonomie de 15 jours en mode montre basique, et 15 heures avec la fonction GPS activée.

Pourquoi recommande-t-on cette montre ?

L’analyse poussée des données collectées

Vos musiques préférées sur la montre

Son autonomie confortable

La montre connectée Garmin Forerunner 735XT est disponible à 199 euros, soit une réduction de 250 euros.

Retrouvez la Garmin Forerunner 735XT à 199 euros

Si vous recherchez une montre connectée un peu plus abordable, notez que la Fossil Q Explorist sous Wear OS est quant à elle disponible à 139 euros, soit une réduction de 60 euros.

Retrouvez la Fossil Q Explorist à 139 euros

La PlayStation 4 Slim à partir de 249 euros et la PlayStation 4 Pro à 349 euros

La PlayStation 4 Pro est une version surboostée de la console d’origine. Celle-ci est propulsée par 4,2 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive qui lui permettent de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Quant à la PlayStation 4 Slim, elle se veut un peu plus timide dans sa fiche technique. Elle possède d’ailleurs les mêmes caractéristiques que son aînée (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. L’une comme l’autre font de toute façon partie des consoles les plus vendues de cette génération de consoles.

Sony propose de belles exclusivités en passant par The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo, etc. De plus, ce nombre s’agrandit grâce au PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle que seul le constructeur japonais propose sur une console de salon. Il faut savoir que les deux consoles donne accès au même catalogue de jeux. De même pour les abonnements aux PS Plus et PS Now qui sont également identiques pour profiter des mêmes services quelle que soit la plateforme choisie.

Pourquoi recommande-t-on ces consoles ?

Le système PS4 est le plus vendu de sa génération

La belle liste des licences exclusives à Sony

Les expériences en réalité virtuelle jusque-là inédites sur console

Disponible en blanche et noire, la PlayStation 4 Pro est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon, soit une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez la PS4 Pro blanche à 349 euros

Retrouvez la PS4 Pro noire à 349 euros

La PlayStation 4 Slim est disponible en pack (avec jeux et/ou manettes) à partir de 299 euros pendant les Amazon Prime Day 2019.

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec Spider Man à 299 euros

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec FIFA 19 à 299 euros

Retrouvez la PS4 Slim 1 To avec CTR + 2 manettes à 329 euros

Elle est également disponible seule en blanche avec 500 Go de stockage à 249 euros.

Retrouvez la PS4 Slim blanche 500 Go à 249 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.