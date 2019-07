Les Prime Day ont commencé sur les chapeaux de roue. Pendant toutes la durée de l’événement, nous allons suivre l’arrivée des promotions. Pour vous y retrouver dans la pléthore d’offres, nous avons sélectionné ici avec amour les meilleures sur le thème du smartphone.

Pour les Prime Day, Amazon consent à des rabais sur de nombreux smartphones, mais tous ne se valent pas. Nous avons donc sélectionné les offres qui, selon nous, sont les plus intéressantes. Nous vous rappelons que les offres sont susceptibles d’évoluer au fil de la journée, et que de nouvelles peuvent apparaître. N’hésitez pas à revenir ici souvent pour ne rien rater.

Samsung Galaxy S10e : LE meilleur plan des Prime Day

Aux côtés des Galaxy S10 et S10+, un autre modèle tout aussi premium, mais plus compact, vient garnir le tableau : le Galaxy S10e. Commercialisé à 759 à sa sortie, le smartphone coréen est aujourd’hui disponible à 459 euros sur Amazon. Une excellente offre à saisir pour les amoureux des petits formats. C’est LE bon plan de ces Prime Day 2019. Vous pouvez y aller les yeux fermés.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 459 euros

Tous les iPhone XR à -130 ou -150 euros

Gros rabais sur les iPhone XR, peu importe le stockage, peu importe la couleur. Amazon baisse les prix de 130 euros sur les modèles 128 et 256 Go tandis que l’iPhone XR 64 Go descend de 150 euros pour atteindre le prix rarement vu de 699 euros. Du jamais chez le marchand… ou ailleurs pour des modèles non importés.

Retrouvez les iPhone XR 64 Go à 699 euros

Les iPhone XR 128 Go sont à 799 euros au lieu de 917 euros, valable sur tous les coloris

Retrouvez les iPhone XR 128 Go à 799 euros

Les iPhone XR 256 Go sont à 899 euros au lieu de 1027 euros, valable sur tous les coloris

Retrouvez les iPhone XR 256 Go à 899 euros

Huawei Mate 20 Pro à moitié prix

Le Huawei Mate 20 Pro a marqué les esprits à sa sortie, notamment grâce aux excellentes performances de son triple capteur photo disposé en forme de carré. Il est toujours aussi performant aujourd’hui, mais il est surtout bien plus abordable qu’auparavant. Pendant les Amazon Prime Day 2019, le smartphone chinois est proposé à la moitié de son prix d’origine, soit 499 euros. Cela vaut pour toutes les variantes de couleurs.

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro à 499 euros

Honor View 20 à 349 euros

Commercialisé à 549 euros à son lancement, le Honor View 20 est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Amazon, soit une économie de 200 euros sur son prix d’origine. Tout simplement le moment idéal pour obtenir un smartphone quasi premium à prix réduit.

Retrouvez le Honor View 20 (noir) à 349 euros

Retrouvez le Honor View 20 (bleu) à 349 euros

le Nokia 8.1 à 299 euros

Le Nokia 8.1 est le digne successeur du Nokia 7 Plus — déjà très bon. Il reprend cependant davantage le design du 7.1, notamment avec son écran IPS LCD de 6,18 pouces borderless tacheté d’une encoche sur la partie supérieure, mais il n’en garde que le physique pour proposer aujourd’hui l’un des meilleurs compromis sous Android One.

Retrouvez le Nokia 8.1 à 299 euros

Le Honor 10 au prix de sa version Lite

Si le Honor 20 ne vous a pas convaincu, son prédécesseur reste une bonne alternative, surtout à ce prix. La version 64 Go du Honor 10 est aujourd’hui disponible à 229 euros sur Amazon, contre 399 euros à sa sortie. Il tombe ainsi au prix de sa version Lite. Écran de LCD 5,84 pouces, processeur Kirin 970 et double capteur 16 +24 mpx constituent le cœur de ses caractéristiques.

Retrouvez le Honor 10 Noir à 229 euros

Retrouvez le Honor 10 Bleu à 229 euros

Huawei P Smart+ 2019 à 199 euros

Le Huawei P Smart Plus 2019 ne change pas de design par rapport à son prédécesseur mais évolue techniquement. On y trouve un écran 6,3 pouces, un processeur Kirin 710 64 Go de stockage et une batterie de 3400 mAh et surtout un triple capteur photo. Proposé à 199 euros pour les Prime Day 2019 sur Amazon, le smartphone chinois devient aussi abordable que l’ancien modèle, avec les nouveautés en plus.

Retrouvez le Huawei P Smart Plus 2019 à 199 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.