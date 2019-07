Vous souhaitez passer votre été à jouer ? 2 mois c’est long, il faut donc mettre à jour votre bibliothèque de jeux pour avoir de quoi s’occuper toute la durée des grandes vacances. Pendant les Prime Day 2019 sur Amazon, on retrouve justement des tonnes de références sur PlayStation 4, Xbox One ou encore Nintendo Switch à prix réduit. Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans jeux vidéo en 2019.

Overwatch à 15,90 euros

Overwatch est le premier FPS (First Person Shooter) de chez Blizzard Entertainment, le célèbre studio à l’origine des licences Warcraft et Diablo. Jouable uniquement en ligne sur Internet, le jeu propose des parties en 6 contre 6 où chaque joueur choisi un héros de son choix parmi la trentaine disponible. Le but ? Faire évidemment gagner son équipe. Le jeu possède néanmoins une particularité intéressante : les héros sont dotés de caractéristiques et capacités propres, mais aussi d’un rôle bien défini (Attaquant, Défenseur, Tank et Soutien) — comme dans un MMORPG donc. Les équipes devront alors s’entre-aider et trouver la meilleure stratégie pour venir à bout de leurs adversaires.

Sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu Overwatch est disponible à 15,90 euros. Il s’agit d’ailleurs de la Legendary Edition qui rajoute un pack de 15 skins gratuits.

Monster Hunter World à 16,90 euros

Monster Hunter World est le dernier jeu en date de la célèbre licence made by Capcom. Pour être honnête, un épisode de la série n’a jamais été aussi complet et aussi abouti. Vous êtes livrés à vous-même dans un open world gigantesque et rempli de paysages magnifiques où il fait bon s’y balader. On ne peut néanmoins pas se reposer sur ses lauriers bien longtemps dans ce terrible univers peuplé de monstres en tout genre, avec même des dragons. Comme d’habitude, il faudra farmer pour récupérer des objets et ressources afin de créer de nouveaux équipements, armes et armures. Bref, tout ce qui vous sera utile pour devenir le meilleur chasseur. De plus, il est possible de faire des quêtes en ligne avec vos amis.

Les versions Xbox One et PS4 de Monster Hunter World sont aujourd’hui disponibles à 16,90 euros.

Just Cause 4 à 19,90 euros

Après mis à feu et à cendre l’île de Medici dans Just Cause 3, le célèbre Rico Rodriguez revient pour littéralement tout exploser dans Just Cause 4. Pour contribuer à la destruction de Solis, un pays fictif en Amérique latine où l’histoire prend place, vous pourrez compter sur un panel d’armes incroyables pour soulager vos pulsions. Le jeu s’appuie toujours sur la physique de l’environnement pour ajouter une bonne dose de fun dans la destruction des ponts ou bâtiment qui croiseront votre chemin lors de vos promenades en wingsuit, parachute, moto, voiture, etc. Ce nouvel opus a d’ailleurs la particularité d’apporter une nouveauté bienvenue : la météo. Celle-ci vous réserve des surprises, croyez-moi.

La version PS4 et Xbox One du jeu Just Cause 4 est disponible à 19,90 euros. Notez qu’il s’agit d’une édition spéciale qui inclut du contenu additionnel via le pack Renégat.

Dead Cells à 20,90 euros

Dead Cells est un jeu indépendant comme on les aime. Développé par le studio Motion Twin, ce jeu aventure de type plateforme a la particularité d’intégrer des éléments Rogue-like, un concept qui génère aléatoirement certains niveaux. Doté d’une patte graphique pixelisé à souhait, ce jeu vous entraîne dans un énorme château qu’il faudra explorer de fond en comble. Bien sûr, cela n’a rien d’une balade de santé. Usez alors de votre fouet et de vos sorts magiques pour venir à bout des monstres et zombies qui vous barreront la route. Une bonne dextérité est d’ailleurs recommandée.

La version Nintendo Switch du jeu Dead Cells est aujourd’hui disponible à 20,90 euros.

The Witcher 3 Wild Hunt à 20,90 euros

Développé par CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt continue de narrer les palpitantes aventures de Géralt de Riv, le sorceleur le plus connu du monde du JV. Acclamé par la critique, le jeu a tout simplement été reconnu comme le jeu vidéo de l’année 2017. Tout simplement un must-have pour quiconque ne le compte pas encore dans sa collection. Le contenu du jeu est gigantesque, à tel point que ce seront les 20 euros les plus rentables que vous n’aurez jamais dépenser si vous êtes capable d’arriver au bout de l’aventure. De plus, le studio en charge du développement a distribué de nombreux contenus additionnels gratuits les mois qui ont suivi la sortie du jeu. De quoi rajouter des centaines d’heures supplémentaires pour occuper votre été devant le TV.

La version Xbox One et PS4 du jeu The Witcher 3: Wild Hunt est aujourd’hui disponible à 20,90 euros.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled à 29,99 euros

20 ans après, le studio Naughty Dog a finalement décidé de proposer un remake de Crash Team Racing — initialement sorti sur PlayStation 1 en 1999 — sur nouvelle génération de consoles. Nommée CTR: Nitro-Fueled, cette nouvelle version du jeu de course mythique reprend donc tous les circuits connus du jeu original (Parc Coco, Canyon Dingo, Col Polar, etc.), mais prend également la peine de rajouter du contenu inspiré des suites Nitro Kart et Tag Team Racing. Seul ou en équipe, participez à des courses déjantées, des combats en arène, des défis contre-la-montre et bien d’autres.

Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu Crash Team Racing: Nitro-Fueled est disponible à 29 euros sur Amazon.

