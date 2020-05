Le Huawei Mate 20 Pro (reconditionné) est le meilleur photophone à moins de 300 €

Le Huawei Mate 20 Pro est toujours un excellent élève en photo, surtout à ce prix. On le trouve aujourd'hui à seulement 289 euros via une offre reconditionnée sur Rue du Commerce. Plus de détails ci-dessous.

À son lancement en fin d’année 2018, le Huawei Mate 20 Pro a convaincu sous tous les aspects et plus particulièrement sur celui de la photo. Son triple capteur apporte encore aujourd’hui une excellente qualité et une grande polyvalence, que l’on ne retrouve d’ailleurs pas à un tel niveau sur un smartphone récent vendu à moins de 300 euros actuellement. Alors oui, c’est du reconditionné, mais l’ancien terminal haut de gamme du constructeur chinois n’a jamais été aussi abordable.

En bref

L’écran AMOLED aux bords incurvés

La puissance du Kirin 980 encore d’actualité

L’autonomie toujours excellente (avec charge sans fil)

La précision utile : les services de Google sont bel et bien présents

Au lieu de 999 euros à sa sortie, le Huawei Mate 20 Pro est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur Rue du Commerce via le reconditionnement d’un produit. C’est le tiers du prix d’origine, soit 710 euros d’économie !

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei Mate 20 Pro revêt clairement le design d’un smartphone premium avec son bel écran AMOLED aux bords incurvés, d’une diagonale de 6,39 pouces. Il était d’ailleurs considéré comme imposant à l’époque, mais le constat s’adoucit aujourd’hui avec tous ces smartphones qui atteignent désormais aisément les 6,5, voire 6,7 pouces. Quoi qu’il en soit, les finitions sont exemplaires pour un résultat très agréable en main.

Son atout principal est la photo. Il opte pour un triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels en forme de carré (une disposition très « à la mode » en 2020) qui est capable de prendre des clichés excellents dans toutes les situations, même de nuit. La polyvalence est également au rendez-vous, en passant par un mode portrait, ultra grand-angle, super macro et même zoom jusqu’à x5 sans perte.

Il est ensuite aussi puissant que les Huawei P30 et P30 Pro en intégrant la puce Kirin 980. Une configuration aujourd’hui logiquement un peu en deçà du nouveau Kirin 990, mais qui n’a pourtant pas à rougir de ses performances pour proposer une expérience utilisateur fluide en toute circonstance. Même les jeux les plus gourmands tournent de façon quasi optimale.

Le Huawei Mate 20 Pro finit en beauté avec une autonomie exemplaire. Sa batterie de 4 200 mAh lui confère une endurance d’environ 2 jours selon l’utilisation. De plus, il est très polyvalent pour la recharge : Super Charge 2.0 à 40 W et recharge sans-fil Qi 15 W. Il est même compatible avec la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Huawei Mate 20 Pro dans nos colonnes.

