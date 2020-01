EMUI 10 : Huawei dévoile son calendrier pour la mise à jour vers Android 10

Huawei a annoncé l'arrivée d'EMUI 10 en version finale avec un déploiement mondial sur 23 smartphones. Six appareils pourront profiter de la mise à jour dès ce mois-ci.

Huawei avait prévenu dès le début de l’affaire l’empêchant de proposer les services Google sur ses nouveaux appareils : les anciens modèles ne sont pas concernés. La firme chinoise continue donc de mettre à jour son parc de smartphones existants et a annoncé ce lundi l’arrivée de la dernière version de son interface, EMUI 10, sur plusieurs de ses appareils.

La mise à jour des smartphones Huawei vers EMUI 10 avait déjà été annoncée en août dernier, mais jusqu’à présent il ne s’agissait que des appareils proposés en Chine ou pour la version bêta de l’interface. Désormais, Huawei confirme qu’il s’agira bien de mettre à jour les appareils dans le monde entier, vers la version finale de son système.

Pour rappel, EMUI 10 est basé sur la dernière version d’Android, Android 10. Cette mise à jour permet une refonte globale de l’interface, notamment avec des icônes et un menu des paramètres plus lisible. On y retrouve également un thème sombre global, un écran always-on, un nouveau tiroir d’applications et une fluidité accrue.

EMUI 10 arrivera au moins sur 23 smartphones Huawei

La mise à jour des smartphones Huawei vers EMUI 10 se fera en plusieurs phases. La première sera déployée dès ce mois de janvier pour six smartphones :

Par ailleurs, Huawei a annoncé que 17 autres smartphones se verraient proposer la mise à jour « dans les prochains mois », sans autre forme de précision :

Pour profiter de la mise à jour vers EMUI 10, Huawei invite les utilisateurs à se rendre dans les paramètres de leur smartphone, puis dans la partie « système », puis « mise à jour logicielle ». Comme souvent, le déploiement se fera par vague et il faudra donc patienter avant de recevoir la mise à jour vers Android 10.