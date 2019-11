Huawei serait prêt à déployer EMUI 10 (Android 10) sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro en Chine. La version française ne devrait plus tarder.

Déjà disponible sur les Pixel de Google et sur quelques autres smartphones, Android 10 tarde encore à arriver sur la vaste majorité des appareils Android. Si l’on se fie aux déploiements de l’année dernière, les mois qui arrivent devraient cependant connaître un certain nombre de mises à jour.

Un calendrier avancé

Du côté de Huawei, certains de ses téléphones ont déjà accès à EMUI 10 (l’interface maison du constructeur basée sur Android 10), mais en version bêta seulement. Pour le moment en tout cas puisque le constructeur vient de préciser la fenêtre d’arrivée de la mise à jour finale pour 4 smartphones, les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro.

Aux dernières nouvelles, la mise à jour devait arriver en novembre sur la série P30 et en décembre sur la série Mate 20, mais l’ennemi public numéro 1 des États-Unis semble avoir pris un peu d’avance dans son calendrier. Ainsi, à en croire Huawei Central, les P30 et P30 Pro recevront Android 10 d’ici la mi-novembre en Chine tandis que les Mate 20 et Mate 20 Pro recevront cette mise à jour d’ici la fin du mois. Les déclinaisons Mate 20X et Porsche Design en profiteront également en même temps.

Quelques nouveautés agréables

Pour rappel, EMUI 10 est loin d’être le coup de jeune que l’on pourrait attendre de l’interface de Huawei, mais apporte quelques nouveautés bienvenues comme un mode Always-On sur les smartphones équipés d’un écran OLED, un tiroir d’applications qui s’ouvre par glissement — et non plus avec un bouton –, un thème sombre pour tous — y compris ceux qui n’ont pas d’écran OLED –, mais aussi une plus grande rapidité générale du système.

Pour l’heure, ce calendrier ne concerne que la Chine, mais il ne fait aucun doute que le déploiement dans le reste du monde ne tardera plus trop si le firmware a atteint sa version définitive. Nous avons contacté Huawei France afin d’obtenir une date précise et attendons une réponse.