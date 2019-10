Quatre mois après l'annonce du système de licences pour permettre aux entreprises américaines d'outrepasser l'embargo sur Huawei, le président Trump a donné le feu vert pour commencer leur processus de validation.

Nouveau rebondissement sur l’affaire de l’embargo concernant Huawei et les entreprises américaines. Le New York Times rapporte en effet que Trump compte « prochainement » accorder des licences permettant aux entreprises américaines de faire affaire avec Huawei, à certaines conditions.

Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis reprennent ce jeudi après plusieurs mois de hiatus. L’occasion pour l’administration américaine d’assouplir sa position en gage d’ouverture comme l’analyse le quotidien américain : « Les négociateurs des États-Unis et de la Chine se rencontrent à Washington cette semaine pour leur 13e tour de négociation et ils souhaitent s’accorder sur des termes qui répondraient aux critiques de Trump sur les pratiques économiques de la Chine tout en restant acceptables pour Pékin ».

Des licences annoncées il y a déjà quatre mois

Dans le détail, le New York Times affirme que président Donald Trump a « donné le feu vert pour approuver les licences, ce qui permet à certaines entreprises américaines d’outrepasser l’embargo que son administration a mis en place contre Huawei cette année ». On ignore cependant quelles sont les entreprises qui pourront profiter de ces licences et surtout, si Google sera concerné. La mise en place de ce système de licence a été annoncée en juin, après la rencontre du G20 au Japon, dans le cas où les accords ne porteraient pas atteinte à la sécurité américaine. Néanmoins, jusqu’à présent, aucune n’a été accordée.

Rappelons que Google n’a plus le droit de certifier les smartphones Huawei depuis la mise en place de cette « entity list » en mai dernier. Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro présentés le mois dernier l’ont donc été sans les services Google et notamment le Play Store.