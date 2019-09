Alors que la phase de bêta testing a déjà commencé pour EMUI 10 sur les Huawei P30 et P30 Pro, le groupe chinois a annoncé son extension à huit nouveaux smartphones Huawei et Honor.

EMUI 10 sera lancé à l’occasion de la sortie des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro en Chine. Mais d’ici là, le constructeur travaille pour porter sa nouvelle interface — basée sur Android 10 — sur davantage de smartphones.

Le site GSM Arena rapporte ainsi que huit nouveaux smartphones Huawei et Honor seront désormais éligibles à la bêta fermée d’EMUI 10, ou de Magic UI 3.0 dans le cas des smartphones Honor :

Il s’agit encore une fois de smartphones hauts de gamme, qu’il s’agisse des modèles de Huawei ou de ceux de Honor. Leur intégration à la bêta d’EMUI 10 n’est cependant pas surprenante, puisque le site My Drivers avait appris le mois dernier que ces huit smartphones pourraient être intégrés à la bêta à la fin du mois de septembre.

Une mise à jour finale attendue en décembre

Huawei ne semble donc pas avoir pris de retard dans son calendrier de mise à jour. Pour rappel, le groupe chinois compte apporter EMUI 10 — et donc Android 10 — sur pas moins de 35 smartphones. Rappelons également que les anciens smartphones Huawei et Honor continueront à profiter des mises à jour majeures d’Android et des différents services Google, ce qui n’est pas le cas pour l’instant des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.

Pour l’heure, la bêta n’est cependant proposée qu’en Chine, sur inscription. On ignore encore si Huawei proposera à des utilisateurs d’autres pays de s’inscrire à leur tour. La mise à jour finale de ces appareils est attendue pour décembre prochain.