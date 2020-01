Huawei Mate 20 Pro : seulement 419 euros pour cet excellent photophone

Vendu au prix fort de 999 euros à sa sortie, le Huawei Mate 20 Pro s'affiche à 419 euros pendant les soldes d'hiver. Oui, on parle aujourd'hui d'une remise de 58 % sur le prix d'origine du smartphone chinois doué en photo, mais pas que.

Le Huawei Mate 20 Pro a marqué les esprits à sa sortie, notamment grâce aux excellentes performances de son triple capteur photo disposé en forme de carré. Il est toujours aussi efficace aujourd’hui, mais il est surtout bien plus abordable qu’auparavant grâce aux soldes d’hiver.

En bref

Un excellent photophone, même en 2020

Avec des performances très élevées

Et une autonomie excellente

(charge sans fil)

Au lieu de 999 euros à son lancement, le Huawei Mate 20 Pro est aujourd’hui disponible à 419 euros sur Boulanger, soit une économie de 580 euros sur son prix d’origine — un peu plus d’un an après sa sortie.

En savoir plus 👇

Avec son Mate 20 Pro, Huawei a repris la formule gagnante du P20 Pro, tout en l’améliorant. Pour la partie photo, on retrouve toujours un triple capteur donc, mais ce dernier prend cette fois-ci la forme d’un carré au dos. Une disposition originale qui ne manque d’ailleurs pas d’être très performante (40 + 20 + 8 mégapixels) et polyvalente (mode portrait, ultra grand-angle, super macro, etc.). C’est encore un excellent photophone en 2020, surtout à ce prix.

Il est d’ailleurs aussi puissant que les nouveaux Huawei P30 et P30 Pro en intégrant la puce Kirin 980. Une configuration aujourd’hui un peu en deçà d’un Snapdragon 855, mais qui n’a pourtant pas à rougir de ses performances. Les jeux gourmands tourneront de façon quasi optimale et l’expérience utilisateur sera toujours fluide, même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan.

Le Huawei Mate 20 Pro surprend d’autant plus par son autonomie exemplaire. Sa batterie de 4 200 mAh lui confère une endurance de plus de 2 jours, d’autant plus qu’il est également très polyvalent pour la recharge : Super Charge 2.0 à 40 W et recharge sans-fil Qi 15 W. Il est même compatible avec la charge sans fil inversée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei Mate 20 Pro.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.