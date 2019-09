Pour trouver un smartphone complet pas cher, il faut souvent se tourner vers les marques chinoises comme Xiaomi. Ça tombe bien, le très bon Redmi Note 5 est disponible sur Cdiscount à 119 euros après une offre de remboursement de 30 euros.

Xiaomi est devenu un expert des smartphones au très bon rapport qualité-prix et l’a prouvé avec son Redmi Note 5. Cdiscount propose ce smartphone à seulement 119 euros jusqu’au 30 septembre, après une offre de remboursement de 30 euros.

Jusqu’à la sortie de son grand frère le Redmi Note 7, le Redmi Note 5 était clairement la référence des smartphones à moins de 250 euros. Mais ce n’est pas parcequ’il a été remplacé par un nouveau modèle qu’il n’est plus intéressant ! Son design en aluminium rappelle les iPhone d’antan, avec une touche d’iPhone X au niveau du double capteur photo protubérant. À l’avant, son écran IPS LCD Full HD de 5,99 pouces est une bénédiction dans une gamme de prix où les appareils peuvent parfois se contenter de caractéristiques bien plus modestes.

Niveau puissance, il embarque un SoC Snapdragon 636 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne dans cette version qui lui permettent de naviguer en toute fluidité. Les séances de gaming dans le métro sont également permises tant que vous ne jouez pas aux mastodontes comme Fortnite (qui n’est pas compatible de toute façon). En plus de ça, la batterie de 4 000 mAh permet de tenir largement la journée sans avoir à aller le brancher avant de rentrer à la maison. Comme le chargeur fourni d’office n’est pas compatible avec la charge rapide, c’est mieux de ne pas avoir à le charger en cours de journée.

Pour ses photos, vous aurez difficilement mieux dans cette gamme de prix avec son double capteur photo (un capteur principal et un capteur de profondeur pour le mode portrait). Ce smartphone nous avait clairement impressionnés durant son test.

Pourquoi recommande-t-on le Xiaomi Redmi Note 5 ?

Un rapport qualité-prix presque imbattable

Son écran Full HD

Un Snapdragon 636 couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne

De bonnes photos pour sa gamme de prix

Le Xiaomi Redmi Note 5 est disponible sur Cdiscount pour 119 euros avec l’offre de remboursement de 30 euros jusqu’au 30 septembre !

Retrouvez le Redmi Note 5 à 119 euros (après ODR) chez Cdiscount