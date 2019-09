Aujourd’hui, il n’y a plus besoin de dépenser des sommes astronomiques pour un smarthphone avec des caractéristiques haut de gamme. Le Xiaomi Mi 9T Pro, disponible sur Gearbest pour 325 euros en est le meilleur exemple.

Quand il s’agit de s’offrir un smartphone, le rapport qualité-prix est très important. Certaines marques chinoises se sont d’ailleurs dressées comme les experts de ce domaine et Xiaomi en est l’un des fiers représentants. Son Xiaomi Mi 9T Pro est d’ailleurs disponible pour 325 euros chez Gearbest avec le code promo GBM9TPRO3.

Le Xiaomi Mi 9T Pro est le « flagship killer » de cette année 2019. Son écran AMOLED borderless de 6,39 pouces avec une définition Full HD+ est un bonheur à regarder. Sans encoche (la caméra se situe dans un mécanisme rétractable), il possède une très bonne luminosité lui permettant d’être utilisé en extérieur, sa gestion des couleurs est à réviser, mais il est possible de le faire soi-même depuis les paramètres. AMOLED oblige, le contraste est infini et cet écran est clairement le gros point fort de ce smartphone.

Quand on retourne le téléphone, on a ce dos en verre qui ne passe clairement pas inaperçu. La qualité des matériaux est au rendez-vous, la prise en main est bonne et en plus il y a toujours une prise jack 3,5 mm, mais pas de certification d’étanchéité.

Pour être un « flagship killer », il faut l’être aussi dans ses performances et le Mi 9T Pro l’est largement. Propulsé par le SoC Snapdragon 855 et 6 Go de RAM (et 64 Go de stockage interne dans cette version), il est un monstre de vitesse qui peut concurrencer certains cadors comme le OnePlus 7 Pro, le Samsung Galaxy S10 et dépasse même le Huawei P30 Pro.

Son petit point faible reste la photo. Pour l’avant on a une caméra de 20 mégapixels qui réalise des clichés acceptables, mais attention aux conditions tout de même. Quant au triple module photo à l’arrière, on a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et enfin un capteur téléphoto 2x.

Pour en savoir plus sur ce smartphone et connaitre notre avis complet, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 9T Pro.

Pourquoi choisir ce Xiaomi Mi 9T Pro ?

Son écran AMOLED totalement borderless

Ses performances dignes d’un haut de gamme

Son design qui se démarque

Un véritable « flagship killer«

Le Xiaomi Mi 9T Pro (noir) est disponible sur Gearbest pour 325 euros après application du code promo GBM9TPRO3 donnant droit à 66,50 euros de réduction, au lieu de 429,99 euros lors de sa sortie. Le code est à renseigner au moment du paiement.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro (noir) à 325 euros sur Gearbest

