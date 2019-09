Le OnePlus 7 reste l’un des smartphones les plus intéressants sur le critère du rapport qualité/prix. Que se passe-t-il s’il baisse encore plus de prix ? C’est un excellent plan. Le OnePlus 7 est disponible pour 389,99 euros sur Rakuten dans sa confortable version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Dans l’ombre de sa déclinaison Pro, le OnePlus 7 n’est pas pour autant un smartphone au rabais. C’est une haut de gamme qui a de nombreuses qualités et qui n’a pas à rougir face à ses concurrents. Le modèle avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne est disponible à seulement 389,99 euros sur Rakuten au lieu de 609 euros lors de son lancement. De plus, 19,50 seront crédités sur votre compte Club R que vous pouvez rejoindre gratuitement.

Niveau design, ce OnePlus 7 rappelle son prédécesseur, le OnePlus 6T. On retrouve un dos en verre avec le double capteur photo au centre de celui-ci dans un module vertical. À l’avant on a l’écran avec de très fines bordures et son encoche en forme de goutte d’eau. Très bien construit, le smartphone n’en reste pas moins un peu glissant à cause de son dos en verre.

Déjà un succès sur le OnePlus 6T, l’écran AMOLED de 6,41 pouces avec une définition Full HD+ ne déçoit une nouvelle fois pas. AMOLED oblige, son contraste presque infini est toujours un plaisir à voir et la gestion des couleurs est très bien réalisée (celle-ci est en plus personnalisable dans les paramètres). Pour sécuriser le smartphone, on a un capteur d’empreintes digitales disposé sous cet écran, celui-ci est très efficace et est plutôt rapide. Enfin, vous pourrez profitez de cet écran en plein soleil grâce à sa très bonne luminosité.

Propulsé par un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une batterie de 3 700 mAh, le OnePlus 7 sera un modèle de fluidité et de vitesse dans une utilisation classique ou plus gourmande comme pour jouer à des jeux comme Fortnite. Les haut-parleurs stéréo permettent une expérience sonore encore plus qualitative que ce soit pour écouter de la musique, regarder une vidéo ou jouer. Quand votre batterie commence à se vider dangereusement, il suffit de la brancher à son chargeur rapide pour récupérer 50 % en 30 minutes !

Côté photo, le OnePlus embarque à l’arrière un double capteur avec un premier de 48 MP (couplé à la technologie de Pixel Binning) et un second qui ne sert qu’à gérer la profondeur pour le mode portrait. Les clichés réalisés sont bons, mais n’arrivent pas à encore à la cheville des mastodontes comme les Google Pixel ou Samsung Galaxy S ou Note. Enfin le capteur avant de 16 MP fait face aux mêmes problèmes avec de bonnes photos quand les conditions sont adéquates, mais beaucoup de difficultés lorsque la luminosité baisse par exemple.

Pour tout savoir sur ce OnePlus 7, retrouvez notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce OnePlus 7 ?

Un design réussi

Un écran de qualité

Une fiche technique presque parfaite

Le OnePlus 7 est disponible pour 389,99 euros chez Rakuten. Le produit étant vendu par un vendeur basé à Hong Kong, le smartphone pourrait être une version asiatique. Pas de problème, Android reste toujours disponible en Français au démarrage et un adaptateur secteur est fourni.

