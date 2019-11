Le smartphone de Samsung est l’un des meilleur rapport qualité-prix sur le secteur des produits à moins de 150 euros. En baissant de prix, il devient encore plus intéressant pour quelqu’un qui veut un bon smartphone sans casser la tirelire.

Trouver un bon smartphone sans se ruiner était quelque chose de très compliqué il y a encore quelques années. Aujourd’hui, beaucoup d’appareils sont très bon à un prix plutôt bas. Le meilleur exemple est le Samsung Galaxy A10, pour 159 euros à sa sortie, il nous avait impressionné. Proposé au prix de 129,88 euros sur Amazon pour le Black Friday, il en devient encore plus intéressant.

Le Samsung Galaxy A10 en bref

Un appareil photo impressionnant pour son prix

Une très bonne autonomie

Android avec l’interface OneUI

Le Samsung Galaxy A10 est disponible en version noire avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne pour 129,88 euros sur Amazon.

Retrouvez le Samsung Galaxy A10 pour 129,88 euros sur Amazon

Le Samsung Galaxy A10 en détail

Le Samsung Galaxy A10 est un smartphone qui se tient aux références de design de cette année. On a à l’avant un écran avec une encoche en forme de goutte d’eau et à l’arrière le capteur photo sur le coin gauche supérieur du dos en plastique. Ce capteur photo est par ailleurs la grosse surprise de ce smartphone avec des clichés de très bonne facture qui fait passer ses concurrents pour des amateurs, à prix comparable bien évidemment.

Côté performances, nous n’avons pas là une bête de course mais une utilisation classique ne causera aucun problème, n’imaginez juste pas jouer à des jeux 3D gourmands sur cet appareil. Il tiendra cependant toute la journée sans problème, pouvant même monter à deux jours si vous êtes économes.

Son gros point faible est son écran qui tire beaucoup sur les bleus, mais c’est clairement son seul problème ce qui, dans cette catégorie de smartphone, est vraiment très bien. Pour plus d’informations sur ce smartphone, découvrez notre test complet de ce smartphone qui nous a clairement impressionné.

