OnePlus 7 Pro : économisez 150 euros sur le smartphone équipé d’un écran 90 Hz

Le OnePlus 7T Pro est disponible, mais il y a tellement peu d’améliorations par rapport au OnePlus 7 Pro classique qu’on ne peut que recommander ce dernier quand il est en promotion. Amazon propose aujourd’hui le modèle 8 + 256 Go -- couleur or -- à 609 euros, contre 759 habituellement.

Avec son sublime écran de 90 Hz, son triple capteur et sa caméra pop-up, ou encore son Snapdragon 855, le OnePlus 7 Pro a tous les éléments d’un smartphone premium. Vous n’êtes cependant pas obligé de payer le prix fort aujourd’hui grâce à une remise de 20 % sur Amazon.

En bref

Son écran 90 Hz de 6,67 pouces

La polyvalence de son triple capteur photo

Ses performances élevées avec son Snapdragon 855

Son autonomie exemplaire et un système de charge rapide efficace

Au lieu de 759 euros, le OnePlus 7 Pro (8 + 256 Go) est affiché à 609 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est uniquement disponible en coloris or à ce prix.

Le OnePlus 7 Pro est le premier modèle à vraiment « premium » de la marque chinoise. Il commence par changer la formule habituelle pour s’armer de l’un des meilleurs écrans du marché : une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Cela permet plus de fluidité qu’un écran 60 Hz. Si la différence s’aperçoit juste en scrollant un menu, l’écart se creuse plus encore lors de la lecture d’une vidéo ou d’une partie de jeu mobile.

Le smartphone de OnePlus s’équipe par ailleurs du Snapdragon 855, épaulé par 8 Go de mémoire vive, pour jouer dans de bonnes conditions. Fortnite, PUBG, Arena of Valor, Mario Kart Tour et autres consorts tourneront alors de manière optimale. De plus, sa partie photo est globalement convaincante et a le mérite d’être polyvalente grâce à ses trois capteurs, même si OnePlus a encore de nombreux efforts à faire sur ce sujet, notamment de nuit. Il est également capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec une stabilisation très satisfaisante.

L’autonomie est également au rendez-vous avec une batterie de 4 000 mAh. Son endurance n’est toutefois pas aussi légendaire que les anciens modèles, notamment à cause de son écran particulièrement gourmand en énergie, mais son système de charge rapide jusqu’à 30 W est toujours aussi efficace pour récupérer rapidement de la batterie en cas de pépin. La charge sans fil n’est quant à elle pas de la partie.

Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter notre test complet du OnePlus 7 Pro.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références tout aussi premium (voire plus), nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2019.