L’iPhone XS 64 Go n’aura pas de meilleur prix que durant les French Days

Arrivé sur le marché avec un prix dépassant facilement les 1 000 euros, l’iPhone XS se déniche désormais à 629 euros grâce à une promotion. Une belle affaire à réaliser durant les French Days pour tous les aficionados d’Apple.

Difficile de ne pas recommander l’iPhone XS tant le savoir-faire d’Apple en matière de smartphone haut de gamme n’est plus à prouver, et tant celui-ci nous a surpris lors de notre test. Cependant, lors de sa sortie fin 2018, nous ne pouvions que tristement constater un prix trop élevé pour en conseiller l’achat. Mais ces temps troublés ne sont plus qu’un lointain souvenir puisqu’à l’occasion des French Days, l’iPhone XS 64 Go profite d’une belle réduction via Acheter sur Google.

En bref :

Des performances incroyables dans toutes les situations

Un écran OLED de 5,8 pouces magnifique

Une très bonne qualité de photo

L’iPhone XS 64 Go dans les coloris Or et Argent est proposé à 629 euros au lieu de 699 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20.

Pour en savoir plus

On peut reprocher à l’iPhone XS son module photo protubérant qui l’empêche d’être stable sur une surface plane. Mais force est de constater que le design global du téléphone est superbe et surtout maîtrisé de bout en bout dans les moindres détails. Et que dire de ce superbe écran, si ce n’est que cette dalle OLED de 5,8 pouces à la définition 2 436 x 1 125 pixels bénéficie d’angles de vision parfaits, tout en étant particulièrement lumineuse et très contrastée, OLED oblige.

S’il a depuis été remplacé par la A13 Bionic sur les derniers nés de la marque à la pomme, le processeur A12 gravé en 7nm continue de faire des merveilles sur l’iPhone XS. Il s’assure, de concert avec les 4 Go de mémoire vive, que le smartphone reste complètement fluide, aussi bien dans un usage quotidien que lors de longues sessions de jeux (et ce même sur les titres les plus gourmands).

Les utilisateurs qui passeront d’Android à iOS auront besoin d’un petit temps d’adaptation pour s’y retrouver dans la navigation. Reste que l’interface maison d’Apple est particulièrement agréable et simple à prendre en main.

Enfin, avec l’iPhone XS, Apple a démontré une nouvelle fois sa maîtrise de la photographie pour smartphone. Son double capteur dorsal délivre des clichés nets et détaillés quelle que soit la scène, même un paysage urbain nocturne.

Pour en apprendre plus sur l’iPhone XS 64 Go, nous vous invitons à lire notre test.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone XS.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.