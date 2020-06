Ça y est, le OnePlus 8 (5G) passe un cap tarifaire : celui des moins de 500 €

Le OnePlus 8 compatible 5G devient encore plus accessible grâce à cette offre exclusive. Sa version 8/128 Go profite d'une réduction de plus de 200 euros sur Rakuten, le faisant passer de 699 à seulement 494 euros, avec en plus 50 euros offerts sur votre prochaine commande.

À moins de 500 euros, le OnePlus 8 a définitivement tout pour plaire à ses futurs utilisateurs et utilisatrices. Il est élégant et suffisamment endurant pour ne pas rendre l’âme avant la fin de la journée. Il répond à tous les besoins sans ralentissements — même avec les jeux 3D — et représente définitivement un achat sur le long terme puisqu’il est d’ores et déjà compatible avec le réseau de demain.

En bref

L’écran AMOLED 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

L’autonomie toujours aussi confortable

Au lieu de 699 euros à son lancement, le OnePlus 8 est aujourd’hui disponible à seulement 494 euros sur Rakuten, soit une réduction de plus de 200 euros sur son prix d’origine. De plus, vous recevrez 49,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus 8 représente une belle évolution par rapport à l’ancien. Il propose un design plutôt rafraîchissant avec cette fois-ci un look totalement borderless avec non pas une encoche, mais un poinçon en haut à gauche de l’écran. Ce dernier, AMOLED de 6,55 pouces, est par ailleurs de très bonne qualité, compatible HDR10+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

En retournant le téléphone, on remarque qu’il ne suit pas la tendance en carré de ses concurrents, mais conserve une disposition rectiligne à la verticale pour son module photo. Il est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels. La qualité est correcte, mais toujours pas au niveau de la concurrence. OnePlus a encore des progrès à faire sur ce point.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 865 pour des performances de haute volée. C’est tout simplement la configuration la plus puissante de la sphère Android actuellement et promet évidemment de faire tourner tous les jeux 3D dans des conditions optimales.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est également au rendez-vous grâce sa batterie de 4 300 mAh. Elle lui permet de tenir facilement la journée, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W. Cependant, il n’y a toujours pas de charge sans fil à l’horizon.

Retrouvez notre test complet du OnePlus 8 ou visionnez la vidéo ci-dessous pour en savoir encore plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le OnePlus 8.

