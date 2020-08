Realme X50 : les précommandes du nouveau smartphone 5G abordable ont débuté

Après une version Pro, voici venir la version classique du Realme X50 compatible 5G. Il vient tout juste d'être annoncé en France via l'ouverture des précommandes chez Fnac/Darty et se positionne sur le même segment tarifaire que le OnePlus Nord. Intéressant, n'est-ce pas ?

Le nouveau Realme X50 compte bien faire de l’ombre aux smartphones 5G disponibles à moins de 400 euros, comme c’est déjà le cas avec le Xiaomi Mi 10 Lite ou encore, plus récemment, le OnePlus Nord. Lui aussi s’équipe de la puissante puce Snapdragon 765G pour être compatible avec le réseau de demain, mais force est de constater qu’il possède quelques avantages en comparaison de ses concurrents.

Écran 120 Hz et charge rapide 30 W

De prime abord, ce Realme X50 5G ne diffère pas réellement de sa version Pro côté design. On retrouve globalement les mêmes formes arrondies en coin avec la même disposition pour le poinçon dans l’écran qui dissimule deux caméras pour les selfies. La dalle n’est ensuite pas OLED, mais c’est tout de même du LCD bien calibré avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Un élément plutôt rare sur du milieu de gamme. Le format passe d’ailleurs de 6,44 à 6,57 pouces.

En retournant le téléphone, on aperçoit une disposition identique au Pro pour les quatre capteurs photo (rectiligne à la verticale), mais ce n’est pas la même composition. Ce X50 classique se dote alors d’un module photo 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apporte une polyvalence plus restreinte que modèle Pro sans la présence d’un téléobjectif. Pas de zoom x2 optique ni de zoom x5 hybride donc, mais tout de même un mode portrait, ultra grand-angle et même macro, même si ce dernier n’est pas très attirant à utiliser.

Il a ensuite la particularité de proposer une belle autonomie grâce à sa batterie de 4 200 mAh. En mode 120 Hz, il a réussi a tenir pendant 44 heures, dont 6h39 où l’écran était allumé. Il est alors facile d’aller encore plus loin en basculant en mode 60 Hz pour conserver de l’énergie. De plus, sa charge rapide jusqu’à 30 W est très efficace puisqu’elle offre la possibilité de passer de 10 à 64 % en 30 minutes et monte enfin jusqu’à 100 % 28 minutes après.

Lisez dès maintenant notre test pour en savoir encore plus sur ce surprenant Realme X50 5G.

Où précommander ?

Le Ralme X50 5G est disponible en précommande du 11 au 16 août 2020 à 379 euros sur Darty et fnac.com. De plus, vous recevrez gratuitement des écouteurs sans fil Realme Buds Q offerts via ODR, uniquement sur cette période.

Notez que pour la période du 17 août au 27 septembre prochain, le Realme X50 5G sera ensuite disponible à 349 euros grâce à un remboursement de 30 euros via ODR.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir tous les smartphones Realme, nous vous invitons dorénavant à consulter notre guide dédié afin de comprendre précisément la gamme du constructeur chinois.