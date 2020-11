Précommande Pixel 4a 5G : le casque Bose QC 35 II est offert pour le lancement

Après le Pixel 4a classique, voici la version 5G du petit smartphone de Google. Il est disponible en précommande avec un casque sans fil Bose QC 35 II offert. Voici la liste des revendeurs éligibles à l'offre.

Le Pixel 4a 5G arrive enfin ! Plus que d’apporter une simple compatibilité avec le réseau de demain, le nouveau smartphone de Google améliore sa puissance, son autonomie et même son appareil photo pour apporter plus de polyvalence que le Pixel 4a classique.

Le lancement est prévu pour le 18 novembre 2020 et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes si vous souhaitez réserver dès maintenant votre exemplaire. De plus, il profite de la même offre que le Pixel 5 en offrant à ses acheteurs le casque sans fil Bose QS 35 II d’une valeur de 249 euros.

Où le précommander ?

Le Google Pixel 4a 5G est uniquement disponible avec 128 Go de stockage à 499 euros. Il faut ensuite remplir l’ODR pour recevoir gratuitement le casque Bose QC 35 II.

Tout savoir sur le Google Pixel 4a 5G

Le Google Pixel 4a 5G conserve la même sobriété que la version classique du smartphone pour son design. On retrouve le même dos uni en polycabornate et le même écran OLED affichant une définition Full HD+ et poinçonné en haut à gauche. Cependant, la dalle s’étire cette fois-ci sur 6,24 pouces et non 5,8, ce qui induit un format un peu moins compact que le 4a.

Ce gabarit un peu plus imposant a toutefois des atouts, en commençant par la batterie qui passe d’une capacité de 3 140 mAh à 3 800 mAh pour le Pixel 4a 5G. Un gain d’autonomie non négligeable, mais ce n’est pas le seul élément de la fiche technique qui vient à changer. Ce smartphone compatible 5G embarque un puissant Snapdragon 765G à la place du 730, soit le même SoC que le Pixel 5, le tout épaulé par 6 Go de mémoire vive.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule similitude avec son grand-frère. Au dos du téléphone, on retrouve le même module photo équipé de deux capteurs : un principal de 12 mégapixels (photosites de 1,4 µm, ouverture f/1,7 et stabilisation optique) et l’autre ultra grand-angle de 16 mégapixels (107 degrés, photosites de 1 µm, et ouverture f/2,2). Il tient alors la promesse de faire tout aussi bien que le Pixel 5 en photo, mais pour moins cher, avec au programme un mode Night Sight (vision de nuit) pour des portraits de nuit ou encore un mode Cinematic Pan pour des vidéos en slow motion avec un effet dramatique.