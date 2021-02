Le pack Realme 7 Pro et écouteurs sans-fil Buds Q tombe sous la barre des 300 euros

Loin d’être le meilleur, le Realme 7 Pro reste un très bon smartphone milieu de gamme avec notamment une superbe dalle AMOLED. Il profite en plus d’une baisse de prix à la Fnac et chute sous les 300 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Realme 7 Pro s’inscrit parfaitement dans la politique du constructeur chinois de proposer des smartphones équilibrés à un prix abordable. Une réalité d’autant plus tangible lorsque la Fnac réduit le tarif d’un pack comprenant le téléphone ainsi qu’une paire d’écouteurs Realme Buds Q.

En bref :

La puissance du Snapdragon 720G ;

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces ;

L’efficacité de la charge ultra rapide 65 W.

Au lieu de 329 euros, le Realme 7 Pro (version 8+128 Go), accompagné des écouteurs Realme Buds Q, est en promotion à seulement 299 euros à la Fnac.

En savoir plus

S’il n’est pas la référence du smartphone milieu de gamme (ce rôle échoit au Xiaomi Redmi Note 9 Pro), le Realme 7 Pro se place comme un smartphone très correct et bien équilibré. Et il possède de nombreux arguments. À commencer par un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, bien calibré avec un contraste infini et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Sous le capot, le Realme 7 Pro dégaine un puissant Snapdragon 720G et 8 Go de RAM. Cette configuration offre une expérience utilisateur fluide dans tous les cas, même avec les jeux 3D gourmands. Pour la photo, le Realme 7 Pro mise sur un module photo 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels. La présence des modes portrait, ultra grand-angle, macro, et bien sûr nuit offre une polyvalence bienvenue.

Le Realme 7 Pro peut compter sur sa charge ultra rapide de 65 W pour soutenir sa batterie de 4 500 mAh. Un système très efficace qui permet de faire le plein d’énergie en seulement 30 minutes.

