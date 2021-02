Le Realme X50 profite d’un code promo pour devenir l’un des smartphones 5G les moins chers du marché

Deux forces animent le Realme X50 : sa fiche technique solide et son prix. Ce dernier est d’ailleurs en baisse de 25 euros chez Cdiscount grâce à un code promo bienvenu.

On aurait vite fait de comparer le Realme X50 avec le OnePlus Nord, son concurrent direct qui partage des caractéristiques techniques similaires. Cela dit, le smartphone 5G de Realme ajoute une nouvelle corde à son arc pendant les soldes d’hiver puisqu’il écope d’un code promo chez Cdiscount.

En bref :

Le performant Snapdragon 765G ;

L’écran Full HD+ de 6,57 pouces à 120 Hz ;

La bonne autonomie et l’efficacité de la charge rapide.

Au lieu de 281 euros, le Realme X50 5G dans sa version 6 + 128 Go est aujourd’hui disponible à seulement 256 euros chez Cdiscount avec le code promo 25EUROS.

Le Realme X50 partage un design très proche de celui du modèle Pro. On retrouve les mêmes formes arrondies en coin, ainsi qu’un poinçon situé en haut à gauche de l’écran pour abriter les deux capteurs à selfie. L’écran IPS LCD propose une diagonale de 6,57 pouces avec une définition Full HD+ et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une caractéristique qui commence à peine à se démocratiser sur le segment du milieu de gamme.

Le Realme X50 est un téléphone puissant. Il embarque un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive, ce qui lui confère de sérieuses performances dans toutes les situations. Même les jeux gourmands et le multitâche ne ralentissent pas le bon fonctionnement du smartphone. Sa batterie de 4 200 mAh lui confère une endurance colossale puisqu’il peut tenir deux jours d’usage loin du chargeur. Et ce, même avec le mode 120 Hz activé. Sa compatibilité avec la charge rapide 30W lui permet de récupérer toute sa batterie en à peine une heure.

Le module photo du X50 propose une suite de quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. L’assurance d’une belle polyvalence avec une bonne qualité d’image pour les clichés… Si l’on est dans de bonnes conditions lumineuses. Car force est de constater que le résultat est moins probant à la nuit tombée.

