La Huawei MediaPad T3 10 est une tablette tactile bon marché qui bénéficie tout de même d’un bon rapport qualité/prix. Intéressés ? Elle est disponible pendant les Amazon Prime Day 2019 à 104 euros seulement.

Vous recherchez une tablette tactile abordable pendant les Amazon Prime Day 2019, mais une suffisamment puissante pour naviguer sur Internet en toute fluidité ? Ne cherchez plus : la Huawei MediaPad T3 s’affiche à 104 euros seulement, contre 139 euros habituellement.

La Huawei MediaPad T3 se veut très classique. Son design représente d’ailleurs tout ce qu’il y a de plus traditionnel pour une tablette tactile avec un écran de 9,6 pouces profitant du ratio 16:10 (définition HD+ de 1280 x 800) entouré par d’épaisses bordures. Une petite caméra à selfie de 2 mégapixels vient se loger en haut de l’écran ainsi qu’une autre de 5 mégapixels au dos de l’appareil. Ça ne remplacera pas votre appareil photo ou votre smartphone, mais cela sera amplement suffisant pour des conversations occasionnelles en vidéo.

Elle est propulsée par un Snapdragon 425 et 2 Go de mémoire vive. Il ne faut pas se le cacher, cette configuration est réservée aux appareils bas de gamme et ne permet pas de faire tourner les jeux et applications trop gourmandes du Play Store. Elle est néanmoins efficace pour naviguer sur Internet ou regarder des vidéos en streaming.

La tablette du constructeur chinois va surtout trouver de nouveaux possesseurs grâce à son autonomie très confortable. Sa batterie de 4 800 mAh lui permet en effet de bien tenir sur la durée (entre 2 à 3 jours), d’autant plus qu’elle gère plutôt bien le mode veille.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Un bon rapport qualité/prix

Une configuration suffisante pour naviguer en toute fluidité

Une autonomie confortable

Pendant les Amazon Prime Day 2019, la tablette tactile Huawei MediaPad T3 est donc disponible à 104 euros, contre 139 euros habituellement.

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime. L’abonnement est offert pendant 30 jours puis il est facturé 5,99 euros par mois sans engagement ou 49 euros pour un an. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement pendant un mois pour les Prime Days et profiter des offres puis résilier l’abonnement avant le premier prélèvement.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps ! Rendez-vous sur notre sélection des meilleures offres de l’Amazon Prime Day 2019 pour ne rien louper de l’événement.

Outre les promotions, l’abonnement Amazon Prime donne accès à Amazon Prime Video, la livraison en un jour ouvré toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez également faire bénéficier du compte Prime à deux membres de votre famille.