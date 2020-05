La nouvelle Microsoft Surface Go 2 est déjà en promotion pour les French Days

Version plus abordable de la célèbre tablette de Microsoft, la Surface Go 2 n’en demeure pas moins une bonne tablette grand public. Son prix est d’ailleurs déjà en baisse dans le cadre des French Days puisqu’elle est proposée à 584 euros au lieu de 649 pour le modèle 128 Go.

Officialisée et présentée au début du mois par Microsoft, la Surface Go 2 ne cache pas son ambition de se placer comme la porte d’entrée dans la famille de tablette du géant de Redmond. Reprenant tous les bons points de la génération précédente tout en étant légèrement plus grande, la Microsoft Surface Go 2 reste plus “accessible” que la Surface classique. D’autant plus quand une promotion s’applique grâce à un code promo.

En bref

Un écran Pixel Sense de 10,5 pouces

Une autonomie convenable

La solution Studio Mics pour une meilleure qualité d’appel

La Microsoft Surface Go 2 128 Go est proposée à 584 euros au lieu 649 euros via Acheter sur Google, si vous utilisez le code promo FRENCHDAYSMAI20 lors de la commande.

Pour en savoir plus

Microsoft continue d’élargir sa grande famille de tablette Surface en rafraîchissant sa série d’entrée de gamme Go, avec la sobrement baptisée Surface Go 2. Et avec cette nouvelle génération, quelques changements sont à constater.

Au niveau de l’écran dans un premier temps, puisque la Surface Go 2 s’appuie sur une dalle tactile Pixel Sense de 10,5 pouces affichant 1920 x 1280 pixels et pour une résolution de 220 ppp, légèrement meilleure que celle de son aïeule.

Des progrès ont été faits au niveau de l’audio avec l’intégration de la technologie Studio Mics. Cette dernière clarifie la voix et atténue le bruit de fond lors des appels. Les conversations vidéos passeront par une caméra frontale de 5 mégapixels, tandis que le capteur dorsal de 8 mégapixels est parfait pour scanner des documents grâce à la refonte de l’application caméra.

Pour le reste, la Surface Go 2, dans sa mouture 64 Go (SSD eMMC), reprend le processeur Intel Pentium Gold 4425 Y cadencé à 1,7 GHz, ainsi qu’une mémoire vive de 4 Go. En plus d’être compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6, la Surface Go 2 mise sur une autonomie d’une dizaine d’heures.

