20, 50, voire 100 Go : la quantité de data proposée dans les forfaits mobiles ne cesse de croître. Mais l’utilise-t-on pleinement ? En réponse à cette question, Prixtel propose un forfait Série Spéciale, où l’utilisateur ne paye que ce qu’il consomme.

Les bons plans et autres promotions concernant des forfaits mobiles avec beaucoup de données mobiles sont légion, mais sont-ils si intéressants que cela ? Dans certains cas oui, notamment si le smartphone est utilisé en point d’accès Wi-Fi très régulièrement pour visionner des films ou télécharger des contenus lourds lorsque la connexion fixe ADSL n’est pas bonne. Mais dans la majorité des cas, un tel montant de données mobiles est largement sous-exploité, et c’est l’ARCEP qui le prouve.

La consommation moyenne de data des Français

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est une autorité administrative indépendante qui publie régulièrement des rapports complets sur la couverture réseau mobile ainsi que les usages des utilisateurs. Son statut lui donne accès à bon nombre de données qui sont ensuite compilées et traitées pour faire un état des lieux du marché des télécoms.

Tous les ans, l’ARCEP publie un rapport détaillé sur le marché des communications revenant sur l’année écoulée. Dans celui de 2018, nous y apprenons que la consommation moyenne d’un utilisateur français du réseau 4G est en moyenne de 6,7 Go de data par mois. Un chiffre qui augmente chaque année, contrairement à celui des SMS (en moyenne, 199 par mois) qui diminue notamment à cause des applications de messagerie qui utilisent les données mobiles (WhatsApp, Messenger, etc.).

Mais même si cette consommation moyenne de données mobiles augmente chaque année, elle reste bien inférieure à ce que proposent de nombreux opérateurs dans leurs forfaits mobiles. Pourquoi alors payer pour des données mobiles que l’on ne consomme pas ?

Le forfait mobile Série Spéciale

Pour répondre à cette question, Prixtel propose un forfait mobile ajustable : la Série Spéciale. C’est-à-dire que votre facture va s’adapter au nombre de données mobiles consommées selon trois paliers :

Entre 1 et 10 Go de données consommées par mois, le prix est de 4,99 euros

de données consommées par mois, le prix est de 4,99 euros Entre 10 et 50 Go de data utilisées, le forfait passe à 10,99 euros

de data utilisées, le forfait passe à 10,99 euros Enfin, entre 50 et 100 Go de données mobiles, le tarif est fixé à 16,99 euros

Et comme il s’agit d’un forfait mobile tout illimité, au-delà des 100 Go de données mobiles consommées, il n’y a pas de hors forfait, le débit est simplement réduit.

En plus des données mobiles, le forfait Série Spéciale de Prixtel regroupe tout l’attirail habituel : appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM mais aussi en Europe. Le forfait propose également une enveloppe de 7,4 Go de données mobiles à utiliser chaque mois en Europe. Le tarif de la Série Spéciale est une offre promotionnelle, après 12 mois le forfait repasse à son prix normal, c’est-à-dire le prix barré sur l’image ci-dessous.

Choisissez votre couverture réseau

La flexibilité n’est pas le seul avantage proposé par l’opérateur. En tant que MVNO, Prixtel utilise les antennes d’autres grands opérateurs pour couvrir les utilisateurs. Et c’est pour ça que Prixtel vous offre un choix intéressant : celui de profiter de la couverture d’Orange ou de SFR. Cela permet à chacun de pouvoir profiter du meilleur réseau à son domicile ou à son travail par exemple.

Pour vous aider dans votre choix, Prixtel donne accès à un outil qui permet de savoir (selon les données de l’ARCEP) quel est le meilleur opérateur à choisir selon les adresses renseignées. Ce choix n’est pas définitif, la couverture réseau peut ensuite être modifiée depuis son espace client.

Après avoir choisi votre couverture réseau, n’oubliez pas de fournir votre code RIO en composant le 3179. Cela comporte deux avantages. Le premier, c’est que ce code permet de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d’opérateur. Le second, c’est que vous n’aurez pas besoin de résilier votre ancien abonnement puisque cela se fait automatiquement.

Ne reste donc plus qu’à remplir vos coordonnées bancaires et régler les 10 euros d’inscription, qui comprennent la nouvelle carte SIM et les frais de livraison.

