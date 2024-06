Un forfait mobile 200 Go de 5G à 9,99 €/mois seulement, voilà la nouvelle pépite des soldes d’été

La 5G, ce n'est pas pour vous ? Vous pourriez changer d'avis avec cette nouvelle offre de RED by SFR. La marque low cost de l'opérateur au logo rouge profite des soldes pour proposer un forfait mobile 5G de 200 Go pour la modique somme de 9,99 € par mois, et ce, sans engagement.

Les opérateurs français mettent progressivement la 5G entre les mains de leurs abonnés, allant même jusqu’à l’ajouter à leurs forfaits 4G existants. Les offres low cost ne sont pas en reste, car après avoir commencé à proposer davantage de data il y a quelques années, elles sont toujours plus nombreuses à intégrer le réseau 5G dans leurs formules.

En témoigne RED de SFR, qui la propose d’emblée dans certains de ses forfaits les plus généreux, comme celui comprenant 200 Go de data et proposé à 9,99 euros par mois sur le site de l’opérateur jusqu’au 3 juillet.

Les avantages de l’offre RED by SFR

200 Go de données 5G en France métropolitaine, et 22 Go dans l’UE et dans les DOM

Forfait sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Actuellement et jusqu’au 3 juillet 2024, le forfait 5G de 200 Go proposé par RED by SFR est affiché à 9,99 euros par mois, sans engagement.

a 5G à la portée des petites bourses



Le réseau 5G flambant neuf de SFR est désormais à la portée du plus grand nombre. Si l’entreprise a travaillé dur pour déployer un parc d’antennes conséquent, faisant d’elle le deuxième opérateur le mieux équipé dans la bande des 3,5 GHz (données ARCEP), ses abonnés peuvent également s’équiper plus facilement de smartphones compatibles. Bien entendu, RED by SFR profite lui aussi de ce réseau, et son forfait 5G 200 Go n’est donc pas inintéressant au vu de son prix, qui s’élève à un peu moins de 10 euros en ce moment.



Malgré les hauts débits disponibles ici, il sera certainement difficile de consommer toute la quantité de données incluses dans l’abonnement. Toutefois, si cela devait arriver, l’opérateur propose une recharge exceptionnelle de 50 Go pour 10 € de plus. Bien entendu, les réseaux 4G et 3G restent accessibles en cas de besoin, et ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les départements d’outre-mer. Si les appels sont bridés à 3 heures chacun, ils sont aussi limités à 200 destinataires différents par mois, tout comme les SMS et MMS.



Un forfait low cost très complet



Si vous êtes du genre à souvent voyager, RED by SFR ne vous laissera pas en rade. Son forfait comprend 27 Go depuis l’Union européenne et les DOM, et ce, sans surcoût. Pour les plus aventureux, l’opérateur propose une option à 5 € par mois offrant 35 Go depuis l’UE et les DOM, ainsi que 20 Go depuis les USA, le Canada, la Suisse et l’Andorre.



L’opérateur propose de nombreuses autres options avec ses forfaits, l’opérateur ayant opté pour la modularité. On retrouve des classiques comme les appels internationaux moins chers et la fonction double appel, mais aussi des formules pour des services de streaming comme Netflix ou Disney+. Il est également possible de commander un smartphone au moment de la souscription, avec quelques réductions et la possibilité d’étendre la période de paiement de 4 à 24 mois.

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe ou une carte SIM virtuelle (eSIM). Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits sans engagement

200 Go 3 jours RED Forfait 5G200 Go Appels illimités 200 Go en France 27 Go en Europe 9.99€ /mois 5G offerte Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 30 à 50 Go Appels illimités 30 Go - 50 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

