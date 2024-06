SFR : vous allez profiter de la 5G gratuitement sans rien faire

SFR fait automatiquement basculer ses clients mobiles vers la 5G. Vous n'avez rien à faire et rien à payer en supplément.

SFR veut voir de la 5G partout. L’opérateur au carré rouge indique que tous ses abonnés disposant d’un forfait mobile avec data vont automatiquement basculer en 5G.

Dès la mi-juin, SFR va faire profiter de la 5G à l’ensemble de ses abonnés grand public disposant d’un forfait data. Cette migration vers une technologie plus performante sera opérée gratuitement et automatiquement pour les abonnés SFR Mobile avec forfait data qui ne disposent pas encore de la 5G. Ainsi, d’ici à fin juillet, l’ensemble du parc d’abonnés concernés bénéficiera de la 5G et profitera du confort et de la rapidité offerte par le réseau 5G de SFR.

La 5G sur presque toutes les nouvelles offres

Les futurs nouveaux clients ne sont pas en reste. En parallèle de cette initiative, « la nouvelle gamme inclut la 5G dans chacune des offres mobiles » sauf la moins chère (2h d’appels et 100 Mo de data) à 5,99 euros par mois. Une exception qui n’a rien d’une surprise évidemment. Notez aussi que le basculement ne concerne pas les abonnés chez RED by SFR ,comme l’explique Numerama.

Cette opération de SFR n’est pas sans rappeler la manière dont Free a procédé. La filiale d’Iliad avait également fait basculer automatiquement son forfait illimité sur le réseau 5G sans frais supplémentaires.

Rappelons que la 5G promet des débits plus rapides que la 4G, une latence réduite et une couverture plus efficace même dans les zones saturées. Rappelons évidemment qu’il faut un smartphone compatible 5G pour… profiter de la 5G.

En revanche, notre lectorat nous a récemment fait comprendre que la 5G n’était clairement pas un critère d’achat pour les forfaits ou les smartphones, même en 2024.

