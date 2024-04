Que ce soit pour le smartphone ou le forfait téléphonique, est-ce que la 5G est un critère d'achat pour vous ? C'est l'heure de notre sondage de la semaine.

En 2024, les consommatrices et consommateurs en France sont habitués à la 5G. Ou du moins à la mention « 5G » qu’ils peuvent voir sur un très grand nombre de smartphones, même sur des segments de prix abordables. Et évidemment, avec le téléphone, vient le forfait 5G. Là aussi, il y a beaucoup de choix.

Or, sauf erreur de notre part, il ne nous semble pas que le grand public se rue avidement sur ces offres 5G. Une bonne partie des utilisateurs et des utilisatrices paraissent se satisfaire d’une connexion efficace en 4G. Pour le dire autrement, au sein de la rédaction, nous n’avons pas l’impression qu’il s’agit d’un critère essentiel à l’achat et que la 5G est plutôt considérée comme une option bonne à prendre si elle est disponible, mais pas primordiale.

Sommes-nous dans l’erreur ? Biaisés ? Ce n’est pas impossible et c’est justement pourquoi nous voulions vous demander votre avis. Nous n’avons pas la prétention de faire une véritable étude de marché, mais vos retours nous intéressent.

La 5G est-elle un critère d’achat pour vous en 2024 ?

C’est ainsi que, pour notre sondage de la semaine, nous vous posons la question qui suit. La 5G est-elle un critère d’achat pour vous en 2024 pour votre forfait et smartphone ?

D’aucuns veulent peut-être forcément un smartphone 5G pour être déjà prêts à passer le cap, mais se laissent encore du temps pour le forfait 5G. C’est pourquoi nous proposons trois choix de réponses au lieu des simples Oui et Non.

Forfait, smartphone… la 5G est-elle un critère d'achat pour vous en 2024 ?

Oui que pour smartphone

Non

Merci d’avance pour vos réponses. N’hésitez pas à l’étayer dans la section commentaires en veillant à maintenir des échanges courtois.

