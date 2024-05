130 Go pour 10 € : la bonne affaire avec ce forfait mobile pas cher

Pour terminer en beauté ce long week-end, pourquoi ne pas changer de forfait ? Pour avoir moins cher ou pour avoir plus de data, le forfait Le grand de Prixtel est un bon plan que nous vous recommandons.

Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free… ces opérateurs sont certes très bons, mais proposent souvent des forfaits mobiles assez chers dès qu’on monte dans les Go compris par mois. C’est là que Prixtel intervient : un forfait abordable avec beaucoup de données, dans une formule flexible. En ce moment, le forfait Le grand est à 9,99 euros par mois pour 130 Go de données.

Le forfait Le grand de Prixtel, c’est quoi ?

130 Go de données par mois ;

Une offre flexible : moins vous consommez, moins vous payez ;

Un forfait mobile sur le réseau de SFR ;

Appels et SMS/MMS illimitées.

Ces jours-ci, le forfait Le grand de Prixtel est disponible à partir de 9,99 euros par mois, au lieu de 11,99 euros en temps normal. Une offre valable à vie.

Dans la nouvelle série de forfaits mobile flexible chez Prixtel, on retrouve :

Un forfait flexible avec 130 Go sur le réseau de SFR

Le forfait Le grand est tout d’abord un forfait 4G/4G+/5G : la 5G est une option pour ce forfait, mais bonne nouvelle : elle est gratuite. Prixtel ne dispose pas d’un réseau d’antennes et s’appuie pour cela du réseau de SFR. Aussi, ce forfait comprend les appels et SMS/MMS illimités.

Chez Prixtel, les forfaits sont dits « flexibles » : c’est-à-dire que le coût évolue en fonction des quantités de données que vous consommez. Voici les tranches tarifaires :

Jusqu’à 130 Go : 9,99 euros ;

De 130 à 150 Go : 11,99 euros ;

De 150 à 170 Go : 13,99 euros (débit réduit au-delà).

Pour aller plus loin

Prixtel : quels sont les forfaits mobiles 4G et 5G de cet opérateur

C’est pratique si certains mois vous avez davantage de données à consommer (par exemple un séjour en télétravail). Cela évite de devoir changer de forfait juste pour un mois. Et les mois où vous consommez moins, vous pouvez payer un peu moins cher, là encore sans devoir changer de forfait. Le seul inconvénient que nous y voyons, c’est si vous passez un peu au-dessus des 130 Go : c’est deux euros de plus directement, là où chez d’autres opérateurs, le débit aurait simplement été réduit.

Les avantages du forfait Legrand de Prixtel

Prixtel le revendique : ses forfaits mobiles sont neutres en CO2. Donc pour limiter votre empreinte carbone (y compris numérique), cela en fait peut-être le meilleur opérateur. Sur son site, Prixtel précise faire planter des arbres chaque année en France afin de compenser les émissions carbone de ses clients et de l’entreprise.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet sur Prixtel.

Ce qui intéresse aussi, c’est ce que le forfait Le grand offre à l’étranger. Dans l’Union européenne ainsi que dans les Départements d’outre-mer, vous avez droit aux appels et SMS/MMS de manière illimitée. Pour Internet, c’est 15 Go par mois. Enfin, il est évidemment possible de conserver son numéro de téléphone si vous êtes séduit par ce forfait. Au moment de votre commande, il faudra donner votre code RIO : voici notre tutoriel pour demander votre RIO.

