Créés en mars de l’année dernière, les French Days, sont de retour ce weekend. L’occasion de faire des bonnes affaires grâce aux nombreuses promotions proposées. SFR participe également à l’opération et pour vous aider à y voir plus clair, nous avons sélectionné les meilleures offres de l’opérateur.

Du 27 au 30 septembre SFR participe au French Days d’automne avec de nombreuses promotions. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, ou que vous souhaitez vous faire un petit plaisir avec un accessoire nous avons sélectionner les meilleures offres du « Black Friday à la française ». On vous donne tous les détails.

iPhone XR, Huawei P30 Pro : offrez-vous un smartphone premium pendant les French Days

On ouvre le bal avec deux offres qui devraient ravir les amateurs de smartphones haut de gamme. À l’occasion des French Days, SFR nous propose en effet de découvrir le Huawei P30 Pro à 99 euros et l’iPhone XR à 99 euros si vous décidez d’opter pour le forfait adéquat Pour obtenir ces tarifs particulièrement intéressants, il faut souscrire au forfait 4G+ 60 Go de l’opérateur.

Pour 30 euros par mois les 12 premiers mois, puis 45 euros les mois suivants, vous disposerez des appels et SMS illimités en France et vers les DOM, ainsi que 60 Go d’internet mobile sur le réseau 4G de SFR. Bon point : vous pourrez profiter de l’intégralité de vos 60 Go, mais aussi d’appels et de SMS illimités depuis l’Europe, les DOM ainsi que la Suisse et Andorre. À noter que cette offre s’avère particulièrement intéressante pour les personnes disposant déjà d’une box chez SFR, puisqu’il sera possible d’obtenir une ristourne de 10 euros par mois sur toute la durée de l’abonnement grâce à l’avantage SFR Family.

Si vous décidez d’opter pour ce forfait, il ne reste qu’une seule question en suspens : Huawei P30 pro ou iPhone XR ? Fleuron de chez Huawei, le P30 Pro est une petite merveille pour tous les amateurs de photo. Il faut dire que le constructeur chinois a mis le paquet avec un triple capteur photo sur l’arrière de l’appareil qui permet d’obtenir des résultats proprement bluffants, surtout en mode portrait. Capteur 40 mégapixels, grand angle 120° et un zoom 5x très efficace. Ensemble, ils donnent des clichés d’une très grande qualité en extérieur comme en intérieur et offrent une polyvalence rarement vue sur smartphone.

Le reste du téléphone ne démérite pas avec un très bel écran OLED de 6,47 pouces de définition Full HD+. Dans ses entrailles, se trouve un processeur Kirin 980 un GPU Mali G76 ainsi que 8 Go de RAM et 128Go de stockage, extensible à 256 Go grâce au port micro SD. Le Huawei P30 Pro est disponible pour 99 euros + 8 euros par mois pendant 24 mois après une offre de remboursement de 50 euros. C’est un total de 531 euros sur 2 ans en prenant en compte le surcoût de 10 euros par mois sur le forfait. C’est une belle réduction par rapport aux 999 demandés au moment de son lancement.

Annoncé l’année passée, l’iPhone XR est la version la plus abordable de la génération iPhone X/XS, sans pour autant rogner sur les prestations offertes. Il faut dire qu’il se défend plutôt bien avec son unique capteur photo arrière qui utilise pleinement les capacités de la puce A12 Bionic du constructeur couplé à l’excellent capteur photo pour proposer des clichés très impressionnants. En façade, c’est un capteur équipé de la technologie TrueDepth qu’il sera possible de découvrir, permettant d’utiliser la reconnaissance faciale FaceID pour le verrouillage de l’appareil, mais aussi pour des choses plus amusantes comme les animojis.

Pour le reste, cet iPhone XR peut compter sur un superbe écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces pour une définition de 1792 par 828 pixels, qui parvient à tenir la comparaison avec certaines dalles OLED. Pour obtenir cet iPhone XR, vous devrez débourser 99 euros + 8 euros par mois après ODR de 100 euros.

Changez de mobile sans vous ruiner avec le Xiaomi MI8 Lite

On poursuit notre exploration des bons plans French Days de SFR avec une offre qui devrait faire plaisir à ceux qui n’aiment pas se ruiner, mais qui ne veulent pas rogner sur la qualité. L’opérateur propose en effet de découvrir le Xiaomi MI8 Lite à 1 euro seulement après ODR de 30 euros si vous optez pour le forfait 4G+ 5 Go durant 24 mois. Côté tarif, comptez 17 euros par mois sur les 12 premiers mois, puis 22 euros les mois suivants.

Le forfait de SFR propose bien évidemment les appels et SMS illimités en France et vers les DOM, mais aussi une enveloppe d’internet mobile s’élevant à 5 Go. Toutes ces prestations sont aussi utilisables lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Comme précédemment, les abonnés internet SFR peuvent bénéficier de l’avantage SFR Family qui fera baisser la facture à 7 euros par mois la première année, puis 12 euros l’année suivante.

Avec un tarif annoncé à 1 euro seulement, et même s’il faut débourser 3 euros supplémentaires par mois sur la durée de l’engagement, le Xiaomi MI8 Lite constitue une très belle affaire en cette période de French Days. Doté d’une très belle autonomie grâce à sa batterie de 3350 mAh, ce smartphone possède de solides arguments en sa faveur. À commencer par une dalle LCD de 6,26 pouces pour une définition Full HD+ qui s’intègre dans un design sobre, mais assez agréable à prendre en main. Côté performances, le Xiaomi MI8 Lite n’a pas à rougir de son Snapdragon 660 cadencé à 2,2 GHz et de ses 4 Go de Ram, pas plus que de ses capteurs photos qui permettent d’obtenir des photos plus que satisfaisantes.

Sachez enfin qu’en optant pour le Xiaomi MI8 Lite et ce forfait 4G+ 5 Go, deux accessoires pour votre smartphone vous seront offerts, pour une valeur d’environ 40 euros. Vous pourrez ainsi obtenir un étui Folio noir, ainsi qu’une vitre en verre trempé afin d’assurer la protection de votre nouvel appareil en toutes circonstances. Au final, en prenant tout en compte, le MI8 Lite et ses accessoires vous coûteront 193 euros sur 2 ans. C’est une économie de plus 70 euros par rapport à son prix de lancement… sans compter les accessoires.

Des accessoires à petit prix pour accompagner votre nouveau smartphone

Pour terminer ce petit tour d’horizon des meilleures promotions disponibles chez SFR durant ce weekend de French Days, voici quelques accessoires pour smartphones. Tant qu’à se faire plaisir avec un nouveau téléphone, autant y aller à fond en acquérant l’accessoire idéal pour en tirer la substantifique moelle.

La promotion la plus intéressante du lot est sans aucun doute celle qui concerne le chargeur à induction Pixel Stand de Google, qui passe de 79,99 euros à 39,99 euros. Quarante euros de réduction pour l’une des meilleures stations de charge sans fil du marché, cela ne se refuse pas. Et puisqu’il serait dommage de laisser dormir les magnifiques clichés capturés par le P30 Pro sans rien en faire, nous vous invitons à jeter un œil sur l’imprimante Kodak qui descend à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros habituellement. Il manque une chute !

Toutes ces promotions seront valables durant les French Days, qui s’étendent du 27 au 1er octobre. Vous n’avez donc que quelques jours pour vous faire plaisir avec ces smartphones et leurs accessoires à prix mini. Profitez-en rapidement.

